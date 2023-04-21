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Столтенберг рассказал, какое решение приняли страны НАТО по членству Украины в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг заявил о достижении консенсуса между всеми странами-членами относительно будущего Украины в альянсе

сегодня, 11:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Все союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем станет членом Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует "SkyNews". 

Столтенберг рассказал, какое решение приняли страны НАТО по членству Украины в альянсе

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, он также заявил, что после окончания войны у Украины должно быть "сдерживание для предотвращения новых атак".                                                                           


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При этом Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

Напомним, в четверг, 20 апреля, состоялся неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину. Это – первый его приезд в нашу страну с начала широкомасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Североатлантического Альянса поднял вопросы необходимости ускорения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности нашей стране на пути в НАТО.  В свою очередь, в Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей так называемой "спецоперации". Почему Столтенберг именно сейчас посетил Украину? Возможны ли какие-то кардинальные перемены в ходе российско-украинского войны после этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://news.sky.com/story/nato-allies-agree-ukraine-will-become-member-12862389
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