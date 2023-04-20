О чем говорят заявления Столтенберга в Киеве – почему сразу же всполошились в Кремле

В четверг, 20 апреля, состоялся неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину. Это – первый его приезд в нашу страну с начала широкомасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Североатлантического Альянса поднял вопросы необходимости ускорения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности нашей стране на пути в НАТО. В свою очередь, в Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей так называемой "спецоперации". Почему Столтенберг именно сейчас посетил Украину? Возможны ли какие-то кардинальные перемены в ходе российско-украинского войны после этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

В нынешних условиях активность НАТО в украинском направлении подчеркивает возросшую беспомощность рф

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Активность Североатлантического альянса касательно Украины создает вероятность изменения уровня отношений и формата интеграции. Изменилась и тональность заявлений, и содержание перспектив. Столтенберг уже говорит, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее".

О подобном, акцентирует эксперт, не могло быть и речи полгода назад, так как НАТО руководствовалось опасениями касательно возможной военной реакции РФ в отношении стран альянса.

"Прежде НАТО как структура старалось минимизировать свое вовлечение в контексте украинско-российской войны, – напоминает Олег Постернак. – Однако уровень военно-технической помощи Украине, предоставляемый отдельными странами альянса, фактически поставил вопрос о функциональном назначении и эффективности блока как активного субъекта в системе международной безопасности. Тем более для Столтенберга, чья каденция на посту генсека подходит к завершению, это амбиция внести весомое персональное значение в выстраивании новой модели миропорядка на континенте".

Реакция рф в таком случае больше формальная, в рамках прежних идеологических предрассудков, считает эксперт.

"В нынешних условиях активность НАТО в украинском направлении подчеркивает возросшую беспомощность рф, ее военно-техническую слабость и растерянность в условиях, когда Альянс получает возможность для значительного укрепления своего потенциала", – констатирует руководитель Центра политической разведки.

Перед полномасштабным контрнаступлением ВСУ мы с партнерами "сверяем часы" и заручаемся их всеобъемлющей поддержкой

По словам политического эксперта Светланы Кушнир, в мир сейчас есть две глобальные линии разлома: Европейский континент и Тихоокеанский регион.

то в центральной части Европы – кровоточащая рана. Не удивляйтесь, мир не на 100% говорит об агрессии рф против нас как о войне россии против народа Украины. Недавние заявления президента той же Бразилии – иллюстрация этого. Приезд Столтенберга в Украину актуализирует военный конфликт (а без дипломатического флёра – это война на уничтожение украинского народа) на геополитической карте. Таким образом, внимание снова будет сосредоточено на нас и помощи нам. Это, – считает эксперт, – дает шанс суметь убедить членов Альянса к Вильнюсскому саммиту НАТО (пройдет 11 и 12 июля) рассмотреть ускоренную процедуру присоединения Украины к этому военно-политическому союзу". "И, если в отношениях Китая и Тайваня мы наблюдаем определенный медленный (относительно) лаг противостояния

Понятно, продолжает Светлана Кушнир, что в Кремле всполошились. И даже через комментарий путинского рупора Дмитрия Пескова сквозит угроза россиян в адрес НАТО, если Альянс допустит Украину под свой зонтик коллективной безопасности.

мы с партнерами "сверяем часы" и заручаемся их всеобъемлющей поддержкой, включая дополнительные поставки тяжелого вооружения. Пока в нашей Конституции записаны евроатлантические устремления, мы будем двигаться по орбите сближения", – констатирует эксперт. "Я не склонна поддерживать конспирологическую версию, будто Столтенберг приехал в Киев "уговорить" Зеленского сесть за стол переговоров с путиным. Скорее – перед полномасштабным контрнаступлением ВСУ

Читайте также на портале "Комментарии" — чего боится Сеул – есть ли шансы, что южнокорейское оружие таки окажется в Украине.



