logo

BTC/USD

27074.41

ETH/USD

1815.81

LTC/USD

93.62

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Столтенберг рассказал, могло ли спасти Украину от войны вступление в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Столтенберг рассказал, могло ли спасти Украину от войны вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос, мог ли Бухарестский саммит НАТО спасти Украину от нападения России.

сегодня, 19:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Столтенберг рассказал, могло ли спасти Украину от войны вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что независимо от решений, принятых на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, действия России не имеют права на оправдание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В 2008 году Украина была близка к получению плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), однако ответный шаг члены военного альянса не согласовали на Бухарестском саммите НАТО. Эксперты отмечают, что если бы Украина была членом НАТО, то, вероятно, президент России Владимир Путин не отважился атаковать территорию Украины.

Йенс Столтенберг в 2008 году принимал участие в этих дискуссиях как премьер-министр Норвегии и указал, что тогда было "очень сложно договориться" о членстве Украины в НАТО. Однако генсек НАТО считает, что, несмотря на это, следует понимать, что неизвестно, как ситуация развивалась при других обстоятельствах, однако отметил необходимость признать незаконную российскую агрессию в отношении Украины.

"Думаю, здесь важно понять, что независимо от всяческих гипотетических ситуаций — мы можем говорить, что было бы, будь ПДЧ, и на самом деле никто не знает, что было бы — важно понимать, что война, которую Путин начал против Украины, является незаконной. Это нарушение международного права. Был ПДЧ или нет — как бы то ни было, Москва не имеет никакого права нападать на другую страну", — сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, что в 2008 году Франция и Германии заблокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО. Европейские лидеры мотивировали это тем, что опасаются эскалации со стороны России. Однако, как известно, Россия вторглась в Грузию уже в 2008 году, а в Украину – в 2014 и 2022 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг указал, когда Украина может рассчитывать на вступление в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Украина требует извинений от французского СМИ: циничное поведение ведущих.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/17/7161899/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!