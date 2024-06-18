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Столтенберг рассказал, от чего зависит продолжительность войны РФ против Украины

Генсек НАТО в очередной раз призвал союзников активизироваться в вопросе помощи Украине

сегодня, 07:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентировал внимание на важности устойчивой поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Он убежден, что от надежности оборонной помощи Запада зависит, в частности, как долго РФ будет продолжать свою военную агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Столтенберг рассказал, от чего зависит продолжительность войны РФ против Украины

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

В ходе своего визита в США и выступления в аудитории Wilson Center в Вашингтоне генсек Североатлантического альянса ответил на вопросы журналистов, в частности, об американской помощи Украине и предстоящем саммите НАТО в следующем месяце.

Одной из самых актуальных тем на этом мероприятии, отметил Йенс Столтенберг, будет именно Украина.

"После полномасштабного вторжения России союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки. Это было необходимо для украинцев, чтобы дать отпор и выжить как суверенная нация. Но этой зимой и весной мы наблюдали серьезные задержки и пробелы в оказании поддержки, что имело последствия на передовой", — сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы это повторилось.

"Вот почему я ожидаю, что на саммите лидеры Альянса согласятся с тем, что НАТО будет руководить координацией и оказанием помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины", — заявил генсек альянса.

Он добавил, что именно с этой цели он предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год."

"Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может нас ждать, и тем быстрее закончится эта война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру — это больше оружия для Украины", — подчеркивает Столтенберг.

Кроме того, он приветствовал пакет помощи для Украины на 60 миллиардов долларов, принятый Конгрессом США в апреле.

"Это важно и дополняет усилия других членов НАТО", — сказал генсек Североатлантического блока.

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