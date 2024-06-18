Столтенберг рассказал, от чего зависит продолжительность войны РФ против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентировал внимание на важности устойчивой поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Он убежден, что от надежности оборонной помощи Запада зависит, в частности, как долго РФ будет продолжать свою военную агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
В ходе своего визита в США и выступления в аудитории Wilson Center в Вашингтоне генсек Североатлантического альянса ответил на вопросы журналистов, в частности, об американской помощи Украине и предстоящем саммите НАТО в следующем месяце.
Одной из самых актуальных тем на этом мероприятии, отметил Йенс Столтенберг, будет именно Украина.
Столтенберг подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы это повторилось.
Он добавил, что именно с этой цели он предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год."
Кроме того, он приветствовал пакет помощи для Украины на 60 миллиардов долларов, принятый Конгрессом США в апреле.
Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО готовится привести ядерное оружие в боевую готовность: Столтенберг объяснил, что происходит.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!