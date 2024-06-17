НАТО готовится привести ядерное оружие в боевую готовность: Столтенберг объяснил, что происходит

Североатлантический Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Telegraph" сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что блок должен показать свой ядерный арсенал миру, чтобы послать прямое послание врагам.

Он сообщил, что между членами Альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в состояние боевой готовности — как средства сдерживания.

"Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько – на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. И именно это мы делаем" – заявил Йенс Столтенберг.

При этом генсек сказал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить Альянс к тому, что он назвал "более опасным миром".

Издание отмечает, что 10 лет назад, когда Йенс Столтенберг возглавил блок, ядерные учения проводились в условиях полной секретности.

Сейчас он открыто хвалит 32 союзников за их вклад в сдерживание, в том числе Нидерланды за недавние инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести американское ядерное оружие.

"Прозрачность помогает донести прямой сигнал о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом", – говорится в сообщении.

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