НАТО готовится привести ядерное оружие в боевую готовность: Столтенберг объяснил, что происходит

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Кравцев Сергей
Североатлантический Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Telegraph" сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Генсек отметил, что блок должен показать свой ядерный арсенал миру, чтобы послать прямое послание врагам.
Он сообщил, что между членами Альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в состояние боевой готовности — как средства сдерживания.
При этом генсек сказал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить Альянс к тому, что он назвал "более опасным миром".
Издание отмечает, что 10 лет назад, когда Йенс Столтенберг возглавил блок, ядерные учения проводились в условиях полной секретности.
Сейчас он открыто хвалит 32 союзников за их вклад в сдерживание, в том числе Нидерланды за недавние инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести американское ядерное оружие.
Читайте также на портале "Комментарии" — Столтенберг назвал страну НАТО, которая никак не будет участвовать в помощи Украине, но при этом не будет и препятствовать тому, чтобы другие члены Альянса активно включались в процесс.
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Донбас
сегодня, 07:28
Клоун-убийца на конференции заявил, что оружия для победы нет. Так зачем вся эта могилизация, а? До последнего украинца, да? И для того, чтобы потянуть время для набивания карманов зе-выблядками разворовывая помощь и обдирая народ.