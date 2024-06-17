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НАТО готовится привести ядерное оружие в боевую готовность: Столтенберг объяснил, что происходит

В НАТО встревожены восходящей угрозой со стороны России и Китая

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Североатлантический Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Telegraph" сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО готовится привести ядерное оружие в боевую готовность: Столтенберг объяснил, что происходит

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что блок должен показать свой ядерный арсенал миру, чтобы послать прямое послание врагам.

Он сообщил, что между членами Альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в состояние боевой готовности — как средства сдерживания.

"Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько – на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. И именно это мы делаем" – заявил Йенс Столтенберг.

При этом генсек сказал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить Альянс к тому, что он назвал "более опасным миром".

Издание отмечает, что 10 лет назад, когда Йенс Столтенберг возглавил блок, ядерные учения проводились в условиях полной секретности.

Сейчас он открыто хвалит 32 союзников за их вклад в сдерживание, в том числе Нидерланды за недавние инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести американское ядерное оружие.

"Прозрачность помогает донести прямой сигнал о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Столтенберг назвал страну НАТО, которая никак не будет участвовать в помощи Украине, но при этом не будет и препятствовать тому, чтобы другие члены Альянса активно включались в процесс.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/06/16/nato-jens-stoltenberg-nuclear-weapons-deployt-russia-china/
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Обсуждения

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Донбас

сегодня, 07:28

Клоун-убийца на конференции заявил, что оружия для победы нет. Так зачем вся эта могилизация, а? До последнего украинца, да? И для того, чтобы потянуть время для набивания карманов зе-выблядками разворовывая помощь и обдирая народ.


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