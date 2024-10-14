Столтенберг рассказал то, что не мог сказать, когда был генсеком: с чем НАТО подставил Украину

Непредоставление Украине значительной военной поддержки существенно облегчило Путину полномасштабное вторжение. Как передает портал "Комментарии", такое признание в интервью "Spiegel" сделал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Экс-генсек заявил, что это должно стать для всех союзников уроком на будущее.

"Мы инвестируем в нашу военную силу не для того, чтобы вести войну, а, чтобы предотвратить ее. Иначе не только Россия, но и никто не будет воспринимать нас серьезно", — добавил экс-генсек.

По его словам, страны Североатлантического альянса видели, что кремлевский диктатор Путин становится все более агрессивным, поэтому после незаконной аннексии Крыма укрепили оборону.

"Впервые после окончания холодной войны мы развернули боевые войска на восточном фланге Альянса. Поэтому мы отнюдь не закрывали глаза", — добавил экс-генсек.

В то же время даже после того, что произошло в Украине Йенс Столтенберг придерживается мнения, что стратегию бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России была верной.

"Было правильно попытаться построить лучшие отношения с Россией после холодной войны. Даже после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе мы продолжали встречаться в Совете НАТО-Россия. Последний раз в январе 2022 года", – заявил Йенс Столтенберг.

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Также издание "Комментарии" сообщало – пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Йенса Столтенберга в непрофессионализме.



