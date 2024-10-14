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Кравцев Сергей
Непредоставление Украине значительной военной поддержки существенно облегчило Путину полномасштабное вторжение. Как передает портал "Комментарии", такое признание в интервью "Spiegel" сделал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Экс-генсек заявил, что это должно стать для всех союзников уроком на будущее.
По его словам, страны Североатлантического альянса видели, что кремлевский диктатор Путин становится все более агрессивным, поэтому после незаконной аннексии Крыма укрепили оборону.
В то же время даже после того, что произошло в Украине Йенс Столтенберг придерживается мнения, что стратегию бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России была верной.
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Также издание "Комментарии" сообщало – пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Йенса Столтенберга в непрофессионализме.
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