В России назвали нежелание руководства НАТО принимать во внимание заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о последствиях возможных ударов по РФ западным оружием опасным, недальновидным и непрофессиональным шагом. В частности, об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

"Такое показное желание не принимать в серьезное внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Я скорее склонен это отнести к "уходящей натуре" господина Столтенберга. Ясно, что через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова, но позиция чрезвычайно провокационная и опасная", — заявил Песков.

При этом известно, что ранее кремлевский диктатор Путин назвал подменой понятий дискуссию в НАТО о том, разрешить ли Украине использовать западные вооружения для ударов по РФ. По его словам, якобы на самом деле вопрос куда серьезнее: по сути, государства НАТО принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Столтенберга у Украины единственный способ защитить себя – начать бить вглубь России по военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые россияне используют почти каждый день для атак. При этом генсек подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по законным целям на территории России. По его словам, нужно помнить, что это агрессивная война, которую Россия развязала против своего соседа, Украины. Это война по выбору России. Столтенберг добавил, что Россия грубо нарушила международное право.



