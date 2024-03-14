Столтенберг сообщил, сколько Россия потеряла военных в войне с Украиной

Как отметил Йенс Столтенберг, сейчас страна-агрессор вынуждена платить очень высокую цену за незначительные достижения в Украине. По его словам, на суше захватническая война стоила российскому диктатору Владимиру Путину более 350 тысяч военных потерь.

Йенс Столтенберг

Кроме того, добавил генсек НАТО, Силы обороны активно действуют на море и сумели вывести из строя значительную часть российского Черноморского флота. Также, подчеркнул Столтенберг, украинцы эффективно работают в небе, ведь уничтожают российские самолеты, в том числе и дорогостоящие разведывательные.

При этом известно, что в разведке США сообщили, что Россия в захватнической войне против Украины потеряла более 300 тыс. человек, а также тысячи единиц танков и бронетехники. Впрочем, добавляют в разведке, россияне все же сумели сорвать украинское контрнаступление летом 2023 года. Сейчас, добавляют разведчики, российский ОПК постепенно увеличивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия. А это позволит стране-агрессору еще достаточно долго вести боевые действия в Украине, при этом высокой интенсивности.

Вместе с тем, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 14 марта страна-агрессор с начала широкомасштабного вторжения потеряла в Украине почти 428 тыс. своих военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Волках Да Винчи" считают , что Силы обороны должны уничтожать россиян в соотношении 8 оккупантов к 1, чтобы не допустить проигрыша в войне. Если Украина хочет выиграть, то это соотношение должно составлять 15 оккупантов к 1. При этом, подчеркнули добровольцы, реально уничтожать оккупантов в таком соотношении.