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Столтенберг удивил новым заявлением об истребителях для Украины: союзники все еще думают

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательного решения о передаче Украине истребителей еще нет

сегодня, 15:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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История с поставками западных истребителей Украине, а также с обучением украинских пилотов на самолетах F-16 не перестает удивлять. Якобы украинские пилоты уже скоро должны начать обучение на истребителях F-16. При этом для передачи Украине самолетов необходимо отдельное решение, которого на сегодняшний день нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет норвежское издание "Dagsavisen".

Столтенберг удивил новым заявлением об истребителях для Украины: союзники все еще думают

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Журналисты спросили у генсека НАТО – целесообразно ли предоставить Украине современные истребители НАТО.


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"Вполне возможно. Даем согласие на начало подготовки пилотов. Но перед поставкой современных истребителей требуется отдельное решение", — ответил Столтенберг.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что через учения пилотов союзники становятся на шаг ближе к тому, чтобы потом предоставить такой тип вооружения.

Отметим, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ситуации с американскими истребителями F-16, которые Украина надеялась получить от союзников до конца 2023 года. Теперь же в эфире национального телемарафона Юрий Игнат признал, что Украина не получит боевые самолеты F-16 до конца года. Этой осенью и зимой Украине вновь не удастся закрыть небо с помощь истребителей.

Напомним, что в начале августа издание Politico со ссылкой на свои источники в США сообщило о первой группе пилотов из Украины. По информации издания, восемь пилотов свободно владеют английским и ждут начала обучения от США, которые должны утвердить официальные планы.

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Источник: https://www.dagsavisen.no/nyheter/politikk/2023/08/17/ett-skritt-naermere-a-gi-jagerfly-til-ukraina/
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