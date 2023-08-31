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Столтенберг высказался о контрнаступлении ВСУ

Генсек НАТО заявил, что во время контрнаступления украинцы снова превзошли ожидания

сегодня, 07:27
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Кравцев Сергей
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Украинские военные в ходе контрнаступательных действий справляются с задачей и продолжают оттеснять российских оккупантов, постепенно выбивают противника с его позиций, и способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны интервентов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "CNN".

Столтенберг высказался о контрнаступлении ВСУ

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Во время интервью Столтенберг высоко оценил контрнаступление ВСУ, и в этом контексте указал на важность поддержки Украины странами партнерами и союзниками.


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"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян, и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям", — заявил генсек НАТО.

Он также обратил внимание, что не стихают ожесточенные сражения на фронтах, при этом украинский народ на своем нелегком пути к победе "добивается успехов, которые набирают обороты".

Генсек НАТО также заявил, что он не понимает, откуда появились критические высказывания некоторых западных военных и экспертов относительно медленных темпов продвижения Украины в этой кампании, и добавил, что между союзниками с НАТО и с украинской стороной "ведется постоянный диалог".

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения РФ в Украину — тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но они освободили север — Киев, восток — Харьковскую область, территорию на юге — Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", — подытожил Столтенберг.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.




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Источник: https://edition.cnn.com/videos/world/2023/08/30/exp-amanpour-ukraine-nato-stoltenberg-intw-083001pseg3-cnni-world.cnn
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