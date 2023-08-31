Столтенберг высказался о контрнаступлении ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинские военные в ходе контрнаступательных действий справляются с задачей и продолжают оттеснять российских оккупантов, постепенно выбивают противника с его позиций, и способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны интервентов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "CNN".
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Во время интервью Столтенберг высоко оценил контрнаступление ВСУ, и в этом контексте указал на важность поддержки Украины странами партнерами и союзниками.
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Он также обратил внимание, что не стихают ожесточенные сражения на фронтах, при этом украинский народ на своем нелегком пути к победе "добивается успехов, которые набирают обороты".
Генсек НАТО также заявил, что он не понимает, откуда появились критические высказывания некоторых западных военных и экспертов относительно медленных темпов продвижения Украины в этой кампании, и добавил, что между союзниками с НАТО и с украинской стороной "ведется постоянный диалог".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.
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