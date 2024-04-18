Страх и беспокойство. Стали известны страны, которые боятся агрессии со стороны России

По информации издания Financial Times, страны Балтии и их соседи выражают беспокойство по поводу возможного нападения России на НАТО в ближайшее десятилетие. Впрочем, это беспокойство не ограничивается только Балтийскими государствами, а также распространяется на Стокгольм, Берлин и Лондон. Считается, что конфликт с Россией может возникнуть в течение 2-8 лет.

Война России с НАТО

Региональные лидеры рассматривают три балтийских страны как место, где российский диктатор Владимир Путин может проверить устойчивость Североатлантического союза. Например, речь может идти как о прямой агрессии, так и о гибридной.

Отмечается, что страны Балтии испытывают определенную стабильность благодаря своему членству в НАТО. Тем не менее, информация о возможном возвращении на пост президента США Дональда Трампа влечет за собой серьезную обеспокоенность по поводу того, что Россия может использовать эту ситуацию для атаки на балтийские страны.

По информации СМИ, существуют два возможных сценария противостояния между Россией и НАТО. Первый предполагает успешную агрессию РФ в Украине, что приведет к атаке на балтийские страны и возможной ядерной угрозе. Второй сценарий предполагает устойчивость Украины и Запада, но в этом случае Москва может перейти к гибридным атакам, таким как убийства, диверсии и сотрудничество с местным русскоязычным населением.

Отмечается, что сегодня стратегия НАТО по балтийским странам предусматривает защиту их территорий буквально с первого метра. Альянс стремится сделать все, чтобы не дать российским захватчикам разрушить города, как это сделали в Украине. Это сделает нападение России непомерно тяжелым и дорогостоящим, отмечает FT .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия обязательно испытает НАТО на прочность.