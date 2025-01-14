Свободы РФ в Балтийском море станет меньше: какую миссию запускает НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом Рютте заявил на брифинге в Хельсинки после саммита лидеров стран НАТО балтийского региона.

Марк Рютте. Фото из открытых источников

"Сегодня я могу объявить, что НАТО запускает "Балтийского часового"... Эта военная деятельность является составляющей наших продолжающихся усилий по усилению морского присутствия и мониторинга важнейших для нашего Альянса районов", – заявил Марк Рютте.

Он отметил, что миссия предусматривает привлечение ряда средств, в частности фрегатов и патрульных самолетов.

Также союзники договорились запустить инициативу по использованию новейших технологий для патрулирования.

"Это будет включать небольшой флот морских дронов, которые будут обеспечивать более эффективный мониторинг и сдерживание", – сказал генсек НАТО.

По словам Марка Рютте, союзники также работают с союзниками над интеграцией их национальных механизмов наблюдения с НАТО, что обеспечит комплексное выявление угроз.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Североатлантический Альянс усилит свое присутствие там. Заявление Рютте последовало после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Марк Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter), что обговорил со Стуббом расследование, которое продолжается под руководством Финляндии о возможной диверсии в отношении подводных кабелей.

"Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", – отметил Марк Рютте.



