Свободы РФ в Балтийском море станет меньше: какую миссию запускает НАТО

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом Рютте заявил на брифинге в Хельсинки после саммита лидеров стран НАТО балтийского региона.
Марк Рютте. Фото из открытых источников
Он отметил, что миссия предусматривает привлечение ряда средств, в частности фрегатов и патрульных самолетов.
Также союзники договорились запустить инициативу по использованию новейших технологий для патрулирования.
По словам Марка Рютте, союзники также работают с союзниками над интеграцией их национальных механизмов наблюдения с НАТО, что обеспечит комплексное выявление угроз.
Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Североатлантический Альянс усилит свое присутствие там. Заявление Рютте последовало после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.
Марк Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter), что обговорил со Стуббом расследование, которое продолжается под руководством Финляндии о возможной диверсии в отношении подводных кабелей.
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