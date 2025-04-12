Только этого не хватало: Рютте предупредил о новой угрозе, которая может исходить от РФ

Россия может пойти на размещение ядерного оружие в космосе. Кроме того, что это нарушит международные обязательства, это еще может иметь фатальные последствия для безопасности на нашей планете. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, если Россия разместит ядерное оружие в космосе, это может привести к уничтожению сотни спутников одним ударом.

По словам Рютте, это могло бы иметь катастрофические последствия для Земли, поскольку повреждение спутников в космосе повлияет на глобальную коммуникацию и мониторинг.

Рютте подчеркнул, что такое размещение ядерного оружия в космосе было бы серьезным нарушением международного Договора о космосе 1967 года, который запрещает использование космоса для размещения оружия массового уничтожения. Этот договор, инициированный США и Советским Союзом, призван обеспечить мирное использование космического пространства и сдерживать гонку вооружений между сверхдержавами.

Генсек НАТО также отметил, что альянс активно реагирует на новые угрозы в космосе. Союзники по НАТО обмениваются разведданными, формируют новые национальные космические командования и создают меньшие, более маневренные и лучше защищенные спутники для обеспечения безопасности альянса в космическом пространстве.

Марк Рютте подчеркнул, что с каждым годом космос становится все более переполненным и непредсказуемым, а конкуренция в космосе, как в коммерческом, так и в военном плане, становится по-настоящему опасной.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейцам пора давно прекратить панические разговоры о том, что США вот-вот оставят Европу сам на сам с российской и другими угрозами. США полностью преданы НАТО и не собираются прекращать поддержку Альянса. Это нужно раз и навсегда запомнить лидера Европы. Об этом в интервью CBS News заявил генсек НАТО Марк Рютте.



