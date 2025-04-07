Европейский лидеры паникуют, боясь остаться без поддержки США: Рютте выступил с заявлением

Европейцам пора давно прекратить панические разговоры о том, что США вот-вот оставят Европу сам на сам с российской и другими угрозами. США полностью преданы НАТО и не собираются прекращать поддержку Альянса. Это нужно раз и навсегда запомнить лидера Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью CBS News заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что у США сейчас нет никаких планов по сокращению военного присутствия в Европе. В то же время Рютте отметил, что у США есть больше театров военных действий, которыми нужно заниматься, не только в Евро-Атлантике, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Соглашение, которое у нас есть, заключается в том, чтобы мы могли действительно это компенсировать, выделить время, делать это шаг за шагом, потому что это важно, потому что это касается общей обороны и условий территории НАТО", — высказался Рютте.

Генсек также отреагировал на заявления лидеров Германии, Польши и Франции о необходимости расширения ядерного зонтика, поскольку они обеспокоены тем, что Вашингтон не будет полностью предан их обороне.

Генсек НАТО подчеркнул, что США "полностью преданы НАТО, полностью преданы Статье пять" и являются главным гарантом, посредством ядерного сдерживания, для территории НАТО, включая европейскую часть НАТО.

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