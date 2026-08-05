Только у Залужного хватило храбрости об этом сказать: почему Украине не светит членство в НАТО

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Кравцев Сергей
Политик сказал бы то, что хотят услышать, что уже почти икона, а Валерий Залужный своим высказыванием о НАТО дал реалистическую оценку нынешнего состояния Альянса и сформулировал прагматическую позицию относительно наших дальнейших действий. И это не понравилось тем, кто и дальше хочет быть в теплой ванне устаревших стереотипов классической евроатлантической интеграции. Валерий Залужный честно сказал о том, что в экспертных кругах уже начали задумываться, но боялись сформулировать вслух. Потому что боялись осуждения. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
По его мнению, высказанная Залужным позиция не означает отказа от евроатлантической интеграции. Валерий Залужный отметил, что Украине необходимы технологии стран НАТО, в частности, в сферах противоракетной обороны и космических возможностей.
Эксперт говорит, что нам нельзя отказываться от членства в НАТО и в контексте будущих мирных переговоров. Даже понимая, что мы не будем в НАТО, мы не должны сами отказываться от стремления к членству в НАТО и брать на себя самоограничения безопасности. Это часть нашего суверенитета безопасности и внешнеполитического, от которого мы не можем отказываться.
Фесенко отмечает, однако, если бы это кому-нибудь не нравилось, но с точки зрения политических реалий Залужный поставил правильный диагноз. НАТО уже не то, каким мы его представляли, и к которому стремились. Североатлантический альянс переживает глубочайший внутренний кризис за все время своего существования.
Также издание "Комментарии" сообщало – Залужный окончательно растоптал главную цель украинцев: в заявлении эксголовкома раскрыто скрытое содержание.