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Только у Залужного хватило храбрости об этом сказать: почему Украине не светит членство в НАТО

Нам действительно нельзя отказываться от членства в НАТО и в контексте предстоящих мирных переговоров, но есть нюанс

5 августа 2026, 06:48
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Кравцев Сергей

Политик сказал бы то, что хотят услышать, что уже почти икона, а Валерий Залужный своим высказыванием о НАТО дал реалистическую оценку нынешнего состояния Альянса и сформулировал прагматическую позицию относительно наших дальнейших действий. И это не понравилось тем, кто и дальше хочет быть в теплой ванне устаревших стереотипов классической евроатлантической интеграции. Валерий Залужный честно сказал о том, что в экспертных кругах уже начали задумываться, но боялись сформулировать вслух. Потому что боялись осуждения. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Только у Залужного хватило храбрости об этом сказать: почему Украине не светит членство в НАТО

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Возможно, сам того не желая, Залужный дал толчок дискуссии о том, какой должна быть наша дальнейшая международная стратегия безопасности. В ходе выступления во время дискуссии на совещании послов он акцентировал внимание на том, что Альянс действует по доктринам Второй мировой войны и, по его мнению, еще долго не изменится настолько, чтобы соответствовать современным вызовам. Североатлантический союз медленно адаптируется к новым реалиям. Залужный также отметил, что Украина не должна тратить время на ожидания политического консенсуса всех государств-членов НАТО, а должна сосредоточиться на получении практических решений безопасности, современных технологий и развитии гибких военных коалиций", – отметил политолог.

По его мнению, высказанная Залужным позиция не означает отказа от евроатлантической интеграции. Валерий Залужный отметил, что Украине необходимы технологии стран НАТО, в частности, в сферах противоракетной обороны и космических возможностей.

Эксперт говорит, что нам нельзя отказываться от членства в НАТО и в контексте будущих мирных переговоров. Даже понимая, что мы не будем в НАТО, мы не должны сами отказываться от стремления к членству в НАТО и брать на себя самоограничения безопасности. Это часть нашего суверенитета безопасности и внешнеполитического, от которого мы не можем отказываться.

Фесенко отмечает, однако, если бы это кому-нибудь не нравилось, но с точки зрения политических реалий Залужный поставил правильный диагноз. НАТО уже не то, каким мы его представляли, и к которому стремились. Североатлантический альянс переживает глубочайший внутренний кризис за все время своего существования.

Также издание "Комментарии" сообщало – Залужный окончательно растоптал главную цель украинцев: в заявлении эксголовкома раскрыто скрытое содержание.




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