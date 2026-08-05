Тільки у Залужного вистачило хоробрості про це сказати: чому Україні не світить членство у НАТО

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Кравцев Сергей
Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Валерій Залужний своїм висловлюванням про НАТО дав реалістичну оцінку нинішнього стану Альянсу і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватись, але боялися сформулювати вголос. Тому що боялись засудження. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.
Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел
На його думку, висловлена Залужним позиція не означає відмову від євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей.
Експерт говорить, що нам справді не можна відмовлятися від членства в НАТО і в контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися.
Фесенко наголошує, проте, якби це комусь не подобалося, але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли, і до якого прагнули. Північноатлантичний Альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Залужний остаточно розтоптав головну мету українців: у заяві ексголовкома розкрито прихований зміст.