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Тільки у Залужного вистачило хоробрості про це сказати: чому Україні не світить членство у НАТО

Нам справді не можна відмовлятися від членства в НАТО і в контексті майбутніх мирних переговорів, але є нюанс

5 серпня 2026, 06:48
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Кравцев Сергей

Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Валерій Залужний своїм висловлюванням про НАТО дав реалістичну оцінку нинішнього стану Альянсу і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватись, але боялися сформулювати вголос. Тому що боялись засудження. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.

Тільки у Залужного вистачило хоробрості про це сказати: чому Україні не світить членство у НАТО

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

"Можливо сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу всіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій", – зазначив політолог.

На його думку, висловлена Залужним позиція не означає відмову від євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей.

Експерт говорить, що нам справді не можна відмовлятися від членства в НАТО і в контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися.

Фесенко наголошує, проте, якби це комусь не подобалося, але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли, і до якого прагнули. Північноатлантичний Альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Залужний остаточно розтоптав головну мету українців: у заяві ексголовкома розкрито прихований зміст.




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