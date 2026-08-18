Трамп открыл Путину дверь для атаки на НАТО: что произошло

Действия президента США Дональда Трампа создают для Кремля потенциальное окно возможностей, которым Владимир Путин может попытаться воспользоваться для проверки НАТО на прочность. К такому выводу приходит Rolling Stone, анализируя последствия американской политики на фоне войны на Ближнем Востоке.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, американская разведка допускает сценарий "ограниченного вторжения" России в одну из стран альянса. Его главная цель может заключаться не столько в захвате территории, сколько в расколе НАТО и проверке готовности союзников защищать друг друга.

Особое беспокойство вызывает позиция Вашингтона. Хотя НАТО значительно превосходит Россию по совокупной военной мощи, значительная часть этой силы традиционно опирается на американские ресурсы и гарантии безопасности. Заявления Трампа о роли США в альянсе, считают журналисты, не дают европейским странам полной уверенности в том, что Вашингтон автоматически вступит в конфликт.

Военный эксперт Майкл Кофман предполагает, что Москва может выбрать тактику "укуси и держи" — провести ограниченную операцию, после чего дождаться реакции НАТО. В таком случае администрация Трампа потенциально могла бы заявить, что речь идет не о полномасштабном вторжении, а значит, Европа должна решать проблему самостоятельно.

Дополнительную опасность создает состояние европейской противовоздушной обороны. Россия, несмотря на огромные потери в Украине, сохранила возможности военного производства и, по оценке экспертов, способна ежемесячно выпускать десятки баллистических ракет "Искандер". После начала войны США с Ираном дефицит средств перехвата может стать еще острее.

По мнению Rolling Stone, массированные ракетные удары по недостаточно защищенным европейским странам способны определить исход конфликта еще до начала наземной операции. Главный риск для НАТО теперь заключается не только в силе России, но и в том, насколько единой окажется реакция Запада на первый удар.

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