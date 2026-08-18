Трамп відчинив Путіну двері для атаки на НАТО: що сталося

Дії президента США Дональда Трампа створюють для Кремля потенційне вікно можливостей, яким Володимир Путін може спробувати скористатися для перевірки НАТО на міцність. Такого висновку приходить Rolling Stone, аналізуючи наслідки американської політики на тлі війни на Близькому Сході.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, американська розвідка припускає сценарій "обмеженого вторгнення" Росії в одну з країн альянсу. Його головна мета може полягати не так у захопленні території, як у розколі НАТО та перевірці готовності союзників захищати один одного.

Особливе занепокоєння викликає позиція Вашингтона. Хоча НАТО значно перевершує Росію за сукупною військовою силою, значна частина цієї сили традиційно спирається на американські ресурси та гарантії безпеки. Заяви Трампа про роль США в альянсі, вважають журналісти, не дають європейським країнам повної впевненості у тому, що Вашингтон автоматично вступить у конфлікт.

Військовий експерт Майкл Кофман припускає, що Москва може обрати тактику "укуси та тримай" – провести обмежену операцію, після чого дочекатися реакції НАТО. У такому разі адміністрація Трампа потенційно могла б заявити, що йдеться не про повномасштабне вторгнення, а отже, Європа має вирішувати проблему самостійно.

Додаткову небезпеку створює стан європейської протиповітряної оборони. Росія, незважаючи на величезні втрати в Україні, зберегла можливості військового виробництва та, за оцінкою експертів, здатна щомісяця випускати десятки балістичних ракет "Іскандер". Після початку війни США з Іраном дефіцит засобів перехоплення може стати ще гострішим.

На думку Rolling Stone, масовані ракетні удари по недостатньо захищених європейських країнах здатні визначити результат конфлікту ще до початку наземної операції. Головний ризик для НАТО тепер полягає не лише в силі Росії, а й у тому, наскільки єдиною виявиться реакція Заходу на перший удар.

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