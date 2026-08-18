logo_ukra

BTC/USD

64123

ETH/USD

1896.96

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.81

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Трамп відчинив Путіну двері для атаки на НАТО: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп відчинив Путіну двері для атаки на НАТО: що сталося

На тлі конфлікту на Близькому Сході у США побоюються нового сценарію: Росія може перевірити єдність альянсу обмеженим вторгненням, розраховуючи на небажання Вашингтона втручатися

18 серпня 2026, 11:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дії президента США Дональда Трампа створюють для Кремля потенційне вікно можливостей, яким Володимир Путін може спробувати скористатися для перевірки НАТО на міцність. Такого висновку приходить Rolling Stone, аналізуючи наслідки американської політики на тлі війни на Близькому Сході.

Трамп відчинив Путіну двері для атаки на НАТО: що сталося

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, американська розвідка припускає сценарій "обмеженого вторгнення" Росії в одну з країн альянсу. Його головна мета може полягати не так у захопленні території, як у розколі НАТО та перевірці готовності союзників захищати один одного.

Особливе занепокоєння викликає позиція Вашингтона. Хоча НАТО значно перевершує Росію за сукупною військовою силою, значна частина цієї сили традиційно спирається на американські ресурси та гарантії безпеки. Заяви Трампа про роль США в альянсі, вважають журналісти, не дають європейським країнам повної впевненості у тому, що Вашингтон автоматично вступить у конфлікт.

Військовий експерт Майкл Кофман припускає, що Москва може обрати тактику "укуси та тримай" – провести обмежену операцію, після чого дочекатися реакції НАТО. У такому разі адміністрація Трампа потенційно могла б заявити, що йдеться не про повномасштабне вторгнення, а отже, Європа має вирішувати проблему самостійно.

Додаткову небезпеку створює стан європейської протиповітряної оборони. Росія, незважаючи на величезні втрати в Україні, зберегла можливості військового виробництва та, за оцінкою експертів, здатна щомісяця випускати десятки балістичних ракет "Іскандер". Після початку війни США з Іраном дефіцит засобів перехоплення може стати ще гострішим.

На думку Rolling Stone, масовані ракетні удари по недостатньо захищених європейських країнах здатні визначити результат конфлікту ще до початку наземної операції. Головний ризик для НАТО тепер полягає не лише в силі Росії, а й у тому, наскільки єдиною виявиться реакція Заходу на перший удар.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін може вдарити по НАТО навіть під час війни в Україні: названо найнебезпечніший сценарій.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини