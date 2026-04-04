Трамп против НАТО: крах Альянса или шанс для Украины

Заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО уже не выглядят как эмоции или переговорная тактика. Они постепенно оформляются в политическую позицию, поддерживаемую часть американского истеблишмента. Это становится новой реальностью, к которой Европа вынуждена адаптироваться. При этом посол Украины при НАТО Елена Гетьманчук в комментарии Politico заявила, что возможный выход США из НАТО, о котором все чаще говорит Дональд Трамп, может не разрушить Альянс, а наоборот, дать ему новый импульс. Более того, подобная турбулентность способна открыть дополнительные возможности для интеграции Украины. Действительно ли выход США из НАТО может увеличить шансы вступления Украины в блок? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Большой вопрос – нужно ли нам вступать в слабое НАТО

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко так прокомментировал ситуацию:

"Во-первых, я не согласен с тем, что США уже сейчас или в ближайшем будущем выйдут из НАТО. Президент США не может своим единоличным решением вывести Соединенные Штаты из НАТО. В конце 2023 года Конгресс США принял закон, в рамках закона об оборонном бюджете NDAA 2024, прямо запрещающий любому президенту выходить из НАТО в одностороннем порядке. Уже тогда конгрессмены опасались возвращения Трампа на пост президента США и на всякий случай подготовили законодательный предохранитель по теме членства США в НАТО. Ирония политической судьбы состоит в том, что одним из авторов этого закона является Марко Рубио, нынешний госсекретарь США, который также говорит о возможности пересмотра отношений между США и НАТО".

Так вот, продолжает Владимир Фесенко, в соответствии с упомянутым законом для того, чтобы США вышли из НАТО, президент США должен получить согласие либо двух третей сенаторов (67 из 100), либо согласие обоих палат Конгресса США. Оба эти сценария выглядят сейчас маловероятными. Хотя у республиканцев есть сейчас свое большинство (но с небольшим перевесом) в обоих палатах Конгресса США, однако часть сенаторов и конгрессменов от Республиканской партии (представляющих классическое, рейгановское крыло этой партии) не поддержат выход США из НАТО. А после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре текущего года ситуация вообще может измениться в пользу Демократической партии.

"Но очевидно, что НАТО переживает сейчас самый глубокий кризис за все время своего существования. Трамп всегда относился к НАТО скептически и подумывал про выход из Североатлантического альянса еще в первое свое президентство. Но и тогда и в прошлом году его убедили не делать поспешных и противоречивых решений. Однако нынешняя администрация США, а не только сам Трамп, настроена на изменение роли и функций США в НАТО. В феврале текущего года на министерской конференции НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби, который является сейчас главным стратегом Администрации Трампа по вопросам национальной безопасности, представил концепцию "НАТО 3.0", потребовав, чтобы европейские союзники взяли на себя основную ответственность за свою собственную обычную оборону. Стратегия направлена на переход от модели зависимости к партнерству, при этом США сокращают свое военное присутствие, сохраняя при этом целевой "ядерный зонтик". Проще говоря, если Россия нападет на страны Балтии, и это будет обычная война, без использования ядерного оружия, то США могут в ней не участвовать, заявив, что это "не наша война", и пусть европейцы сами решают эту проблему", – отметил эксперт.

При этом Владимир Фесенко акцентировал особое внимание, что такая позиция была заявлена еще до начала войны США и Израиля против Ирана.

"Иранская война стала сильнейшим катализатором резкого ухудшения отношения Трампа и его администрации к НАТО. Свое раздражение и негодование в адрес европейских партнеров по НАТО Трамп высказывает публично и регулярно. И для этого есть некоторые основания, в частности, запрет некоторых стран НАТО (Испания и Италия) на использование своих военных баз для переброски американских военных ресурсов в район войны на Ближнем Востоке. Собственно, это и стало основанием для выводов о кризисе в НАТО и намерениях Трампа вывести США из НАТО", – отметил политолог.

По его мнению, Трамп вряд ли сможет вывести США из НАТО. Хотя, допускает Владимир Фесенко, президент США может попытаться это сделать. Но почти наверняка он поставит вопрос об изменении отношений внутри НАТО, и о резком сокращении обязательств США внутри НАТО. И, если это произойдет, то это будет совсем другое и более слабое НАТО, а не та организация, в которую мы так страстно стремились вступить.

"Исходя из этого я неоднозначно отношусь к вопросу о том, что выход США из НАТО может увеличить шансы вступления Украины в блок. Я бы поставил вопрос иначе: а нужно ли нам вступать в ослабленный Североатлантический Альянс, в котором не будет США, или уровень участия США будет сугубо формальным? Это, как в известном анекдоте: "вам шашечки или ехать"? Нам ведь необходимо не просто формальное членство ("шашечки") в НАТО, а пятая статья договора о НАТО, которая позволит нам получить "ядерный зонтик" НАТО (а на самом деле это ядерный зонтик США) и готовность НАТО защитить нас от нового нападения России. Слабое и полуразвалившееся НАТО вряд ли будет надежной гарантией безопасности для Украины. Но, если обновленное НАТО (с США или без США), или новый военно-политический альянс, возникший на развалинах НАТО, будет реально готов защищать всех своих участников и откроет свои двери для Украины, то в такой союз нам точно надо вступать. А пока в НАТО будут принимать решения такие государственные лидеры как Трамп, Орбан, Фицо и подобные им, то двери НАТО для Украины будут закрыты, и вообще будут большие сомнения в готовности такого НАТО реально защитить все страны, входящие в его состав", – констатировал Владимир Фесенко.

Перезагрузка НАТО – неизбежна

Военнослужащий Сил Обороны, политический консультант Александр Антонюк отметил, что жизненный цикл НАТО, существовавший после его создания, по большому счету, уже завершился. И, собственно, наша война, как и другие предыдущие войны, подтвердили, что Альянс является более политической, чем военной структурой.

"В данном случае то, что озвучивает Дональд Трамп и вообще вопрос возможного выхода США из НАТО – стоит в повестке дня и само по себе демонстрирует системный кризис на политическом уровне. НАТО постепенно переживает свою трансформацию. Я не уверен, что США, несмотря на заявление Трампа, выйдут из НАТО. Слава Богу в Штатах все равно существуют определенные политические предохранители, пока демонстрирующие свою малоэффективность. Однако, мы должны понимать, что Трамп – это следствие деградации в США, как политической, так и общественной, которая длится уже скоро 30 лет. После президентства Рейгана качество президентов и политиков в США было более инерционным и затем со временем оно стало больше демонстрировать свою деградацию. Особенно после мемуаров Столтенберга о судьбе балтийских стран, можем понять, что за мощными декларациями происходила подлая политика по отношению к своим союзникам", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом он добавил, что США не впервые предают своих партнеров. Поэтому процесс перезагрузки НАТО неизбежен.

"Что касается Украины, то для нас уже открыты окна возможностей. Потому что благодаря нашей несокрушимости и борьбе, на которые точно не рассчитывали США, мы проявляем определенную субъектность и задаем новые тренды и новые подходы. НАТО расслабило европейские страны и сегодня у них идет этап переосмысления. Откровенная ненадежность США заставляет серию стран Европы пересматривать свои доктрины и стратегии. В этом контексте я вижу перспективы для Украины, потому что мы сегодня демонстрируем определенную новизну, характер и, в конечном счете, опыт. Учитывая, что уже саудиты заключают с нами договора о работе систем ПВО и передаче опыта, это недооценивать нельзя. Процессы идут", – отметил Александр Антонюк.

При этом эксперт видит будущее НАТО как структуры, состоящей из региональных блоков.

"Что касается США, то ситуация в Афганистане, Вьетнаме, Грузии, Украине в конце концов показала многим странам, что доверять США не стоит. В частности, слово Вашингтона уже не должно быть единоличным. Оно должна быть, скажем, на таком же уровне, как и слово Лондона. Во всех этих обстоятельствах голос Украины приобретает другой формат, где, условно, мы не должны быть в роли просящих. Партнеры должны понимать, что мы сегодня в одной лодке и у нас уже сейчас есть практика. Нравится это кому-то или нет, но мы уже этот путь начали и преодолеваем его потом и кровью из-за ошибок нашего предыдущего поколения, которое было наивным и верило в гарантии и слова западных партнеров. Поэтому если партнеры сегодня не видят какого-либо объединения с Украиной, то Украина вполне может инициировать создание чего-то альтернативного. А с другой стороны, зачем создавать что-нибудь альтернативное, когда есть определенная база, которая просто нуждается в определенных реформах. А это не только ценности и критерии, но и наказание за нарушение других принципов. В частности, о той же Венгрии в составе НАТО или США, которые сейчас странным образом ведут себя по отношению к России. То есть должны быть критерии, которые не могут быть предметом торга, даже если этим торгом какое-либо из государств преследует свои личные интересы", – отметил Александр Антонюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ ломают планы Кремля: в США увидели стратегический перелом в войне.