Трамп проти НАТО: крах Альянсу чи шанс для України

Заяви Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО вже не мають вигляду емоцій чи переговорної тактики. Вони поступово оформляються в політичну позицію, яку підтримує частина американського істеблішменту. Це стає новою реальністю, до якої Європа змушена адаптуватись. При цьому посол України при НАТО Олена Гетьманчук у коментарі Politico заявила, що можливий вихід США з НАТО, про який дедалі частіше говорить Дональд Трамп, може не зруйнувати Альянс, а навпаки, дати йому новий імпульс. Більше того, подібна турбулентність здатна відкрити додаткові можливості для інтеграції України. Чи справді вихід США з НАТО може збільшити шанси вступу України до блоку? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Велике питання – чи потрібно нам вступати до слабкого НАТО

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко так прокоментував ситуацію:

"По-перше, я не згоден з тим, що США вже зараз чи найближчим часом вийдуть із НАТО. Президент США не може своїм одноосібним рішенням вивести Сполучені Штати із НАТО. Наприкінці 2023 року Конгрес США ухвалив закон, в рамках закону про оборонний бюджет NDAA 2024, який прямо забороняє будь-якому президентові виходити з НАТО в односторонньому порядку. Вже тоді конгресмени побоювалися повернення Трампа на пост президента США і про всяк випадок підготували законодавчий запобіжник на тему членства США в НАТО. Іронія політичної долі полягає у тому, що одним із авторів цього закону є Марко Рубіо, нинішній держсекретар США, який також говорить про можливість перегляду відносин між США та НАТО".

Так ось, продовжує Володимир Фесенко, відповідно до згаданого закону для того, щоб США вийшли з НАТО, президент США має отримати згоду або двох третин сенаторів (67 зі 100), або згоду обох палат Конгресу США. Обидва ці сценарії зараз виглядають малоймовірними. Хоча республіканці мають зараз свою більшість (але з невеликою перевагою) в обох палатах Конгресу США, проте частина сенаторів і конгресменів від Республіканської партії (що представляють класичне, рейганівське крило цієї партії) не підтримають вихід США з НАТО. А після проміжних виборів до Конгресу США у листопаді поточного року ситуація взагалі може змінитись на користь Демократичної партії.

"Але очевидно, що НАТО переживає зараз найглибшу кризу за весь час свого існування. Трамп завжди ставився до НАТО скептично і думав про вихід із Північноатлантичного альянсу ще в перше президентство. Але й тоді й минулого року його переконали не робити поспішних та суперечливих рішень. Проте нинішня адміністрація США, а не тільки сам Трамп, налаштована на зміну ролі та функцій США в НАТО. У лютому поточного року на міністерській конференції НАТО заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі, який зараз є головним стратегом Адміністрації Трампа з питань національної безпеки, представив концепцію НАТО 3.0, зажадавши, щоб європейські союзники взяли на себе основну відповідальність за свою власну звичайну оборону. Стратегія спрямована на перехід від моделі залежності до партнерства, при цьому США скорочують свою військову присутність, зберігаючи при цьому цільову "ядерну парасольку". Простіше кажучи, якщо Росія нападе на країни Балтії, і це буде звичайна війна, без використання ядерної зброї, то США можуть у ній не брати участь, заявивши, що це "не наша війна", і хай європейці вирішують цю проблему самі", – зазначив експерт.

При цьому Володимир Фесенко акцентував особливу увагу, що таку позицію було заявлено ще до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

"Іранська війна стала найсильнішим каталізатором різкого погіршення ставлення Трампа та його адміністрації до НАТО. Своє роздратування і обурення на адресу європейських партнерів НАТО Трамп висловлює публічно і регулярно. І для цього є деякі підстави, зокрема заборона деяких країн НАТО (Іспанія та Італія) на використання своїх військових баз для перекидання американських військових ресурсів у район війни на Близькому Сході. Власне, це стало підставою для висновків про кризу в НАТО і наміри Трампа вивести США з НАТО", – зазначив політолог.

На його думку, Трамп навряд чи зможе вивести США із НАТО. Хоча, припускає Володимир Фесенко, президент США може спробувати це зробити. Але майже напевно він порушить питання про зміну відносин усередині НАТО і про різке скорочення зобов'язань США всередині НАТО. І якщо це станеться, то це буде зовсім інше і слабкіше НАТО, а не та організація, в яку ми так пристрасно прагнули вступити.

"Виходячи з цього, я неоднозначно ставлюся до питання про те, що вихід США з НАТО може збільшити шанси вступу України до блоку. Я поставив би питання інакше: а чи потрібно нам вступати в ослаблений Північноатлантичний Альянс, в якому не буде США, чи рівень участі США буде суто формальним? Це, як у відомому анекдоті: вам шашечки чи їхати? Адже нам потрібне не просто формальне членство ("шашечки") в НАТО, а п'ята стаття договору про НАТО, яка дозволить нам отримати "ядерну парасольку" НАТО (а насправді це ядерну парасольку США) і готовність НАТО захистити нас від нового нападу Росії. Слабке та напіврозвалене НАТО навряд чи буде надійною гарантією безпеки для України. Але якщо оновлене НАТО (з США чи без США), або новий військово-політичний альянс, що виник на руїнах НАТО, буде реально готовий захищати всіх своїх учасників і відчинить свої двері для України, то до такого союзу нам точно треба вступати. А поки в НАТО прийматимуть рішення такі державні лідери як Трамп, Орбан, Фіцо та подібні до них, то двері НАТО для України будуть зачинені, і взагалі будуть великі сумніви щодо готовності такого НАТО реально захистити всі країни, що входять до його складу", – констатував Володимир Фесенко.

Перезавантаження НАТО – неминуче

Військовослужбовець Сил Оборони, політичний консультант Олександр Антонюк зазначив, життєвий цикл іміджу НАТО, який існував після його створення, по великому рахунку, вже завершився. І власне наша війна, які попередні війни, підтвердили, що Альянс є більше політичною, ніж воєнною структурою.

"У даному випадку те, що озвучує Дональд Трамп і взагалі питання можливого виходу США з НАТО – стоїть на порядку денному і само по собі демонструє системну кризу на політичному рівні. НАТО потрохи переживає свою трансформацію. Я не впевнений, що США, попри заяву Трампа, вийдуть з НАТО. Слава Богу у Штатах все рівно існують певні політичні запобіжники, які поки що демонструють свою малоефективність. Проте ми маємо розуміти, що Трамп – це наслідок деградації в США, як політичної, так і суспільної…, який триває уже скоро 30 років. Після президентства Рейгана якість президентів і політиків у США була більш інерційною і потім з часом вона почала більше демонструвати свою деградацію. Особливо після мемуарів Столтенберга про долю балтійських країн, можемо зрозуміти, що за потужними деклараціями відбувалася підла політика по відношенню до своїх союзників", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому він додав, що США не вперше зраджують своїх партнерів. Тому процес перезавантаження НАТО неминучий.

"Щодо України, то для нас вже відкриті вікна можливостей. Тому що завдяки нашим незламності і боротьбі, на які точно не розраховували США, ми проявляємо певну суб'єктність і задаємо нові тренди і нові підходи. НАТО розслабило європейські країни і сьогодні у них йде етап переосмислення. Неприхована ненадійність США змушує серію країн Європи переглядати свої доктрини і стратегії. У цьому контексті я бачу перспективи для України, тому що ми сьогодні демонструємо певну новизну, характер і, у кінцевому результаті, досвід. Враховуючи, що вже саудити укладають з нами договори стосовно роботи систем ПВО і передачі досвіду, то це недооцінювати не можна. Процеси йдуть", – зазначив Олександр Антонюк.

При цьому експерт бачить майбутнє НАТО, як структури, яка має складатися з регіональних блоків.

"Що ж до США, то ситуація в Афганістані, В'єтнамі, Грузії, Україні зрештою показала багатьом країнам, що довіряти США не варто. Зокрема слово Вашингтона вже не має бути одноосібним. Воно має бути, скажімо, на такому ж рівні, як і слово Лондона. У всіх цих обставинах голос України набуває іншого формату, де, умовно, ми не маємо бути у ролі тих, хто просить. Партнери мають розуміти, що ми сьогодні в одному човні і у нас вже зараз є практика. Подобається це комусь чи ні, але ми вже цей шлях почали і долаємо його потом і кров'ю через помилки нашого попереднього покоління, яке було наївним і вірило в гарантії і слова західних партнерів. Тому, якщо партнери сьогодні не бачать якесь об'єднання з Україною, то Україна цілком може ініціювати створення чогось альтернативного. А з іншого боку, навіщо створювати щось альтернативне, коли є певна база, яка просто потребує певних реформ. А це не тільки цінності і критерії, а й покарання за порушення інших принципів. Зокрема про ту ж Угорщину у складі НАТО або США, які зараз дивним чином поводяться по відношенню до Росії. Тобто мають бути критерії, які не можуть бути предметом торгу, навіть, якщо цим торгом якась із держав переслідує свої особисті інтереси", – зазначив Олександр Антонюк.

