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Три страны НАТО против военной помощи Украине: Столтенберг раскрыл подробности

Столтенберг заверил, что Украина продолжит получать оружие от стран НАТО

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей
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Альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Political Lore".

Три страны НАТО против военной помощи Украине: Столтенберг раскрыл подробности

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг отметил, риторика Словакии, Венгрии и Нидерландов не повлияет на дальнейшую помощь Украине.


"Члены НАТО предоставляют передовые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки – это все примеры значительной современной помощи. Это в интересах нашей безопасности. Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значимую поддержку Украине", — высказался генсек НАТО.

Он отметил, что недавно Альянс объявил о намерении передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, а также продолжает обучать украинских летчиков на истребителях F-16.

"Также в Украину идет постоянный приток боеприпасов и оружия. Конечно, существует острая необходимость в больших объемах помощи, но союзники не только на словах, но и на деле демонстрируют, что будут продолжать оказывать помощь Украине", — подчеркнул Столтенберг.

Читайте также на портале "Комментарии" — в проекте первой в истории США Национальной оборонно-промышленной стратегии говорится, что американские компании пока не могут производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за российско-украинской войны, а также противостояния Израиля с ХАМАС. Тем временем новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен на этой неделе посетить Вашингтон, чтобы убедить американских союзников в необходимости усиления военной и финансовой поддержки Украины. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с поддержкой Украины и в целом с готовностью Запада отвечать на вызовы, брошенные РФ и ее союзниками.




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Источник: https://www.politicallore.com/nato-stated-that-it-would-support-ukraine-despite-the-position-of-some-members/38407
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