Три страны НАТО против военной помощи Украине: Столтенберг раскрыл подробности

Альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Political Lore".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг отметил, риторика Словакии, Венгрии и Нидерландов не повлияет на дальнейшую помощь Украине.

"Члены НАТО предоставляют передовые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки – это все примеры значительной современной помощи. Это в интересах нашей безопасности. Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значимую поддержку Украине", — высказался генсек НАТО.

Он отметил, что недавно Альянс объявил о намерении передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, а также продолжает обучать украинских летчиков на истребителях F-16.

"Также в Украину идет постоянный приток боеприпасов и оружия. Конечно, существует острая необходимость в больших объемах помощи, но союзники не только на словах, но и на деле демонстрируют, что будут продолжать оказывать помощь Украине", — подчеркнул Столтенберг.

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