В странах НАТО считают, что Россия может напасть на Альянс не через десять лет, как считалось ранее, а через два-три года.

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С таким прогнозом категорически не согласен бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Нет их у вас. Конец этого – начало следующего года – угрожающий период. Этот рашистский режим дает команду наступать не тогда, когда они максимально сильны, а когда жертва максимально слаба",

– отметил Чалый.

По его словам, чтобы избежать эскалации, нужно побеждать вместе с Украиной как можно скорее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Норвегии генерала Эйрика Кристоферсена, "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет. Генерал отметил, что это меньший временной промежуток, чем оценивали некоторые западные официальные лица при обсуждении в НАТО вопроса наращивания Россией военного потенциала и его способности восстанавливать силы.

При этом известно, что страны НАТО всячески пытаются избежать противостояния с Россией. В частности, об этом они не раз заявляли, когда, например, отказывались сбивать российские ракеты в воздушном пространстве стран Альянса. Тогда они говорили, что ничего не делают по отношению к российским ракетам, чтобы не стать стороной в войне Украины и России.

Кроме того, ключевые страны НАТО отказываются закрывать небо над Украиной, даже прикрывать часть Украины. По словам лидеров стран НАТО, такие действия опять же могут втянуть Альянс в войну с Россией.



