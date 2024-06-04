У НАТО нет двух лет. Неутешительный прогноз по нападению РФ на Альянс

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Ткачик Олеся
В странах НАТО считают, что Россия может напасть на Альянс не через десять лет, как считалось ранее, а через два-три года.
НАТО
С таким прогнозом категорически не согласен бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, чтобы избежать эскалации, нужно побеждать вместе с Украиной как можно скорее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Норвегии генерала Эйрика Кристоферсена, "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет. Генерал отметил, что это меньший временной промежуток, чем оценивали некоторые западные официальные лица при обсуждении в НАТО вопроса наращивания Россией военного потенциала и его способности восстанавливать силы.
При этом известно, что страны НАТО всячески пытаются избежать противостояния с Россией. В частности, об этом они не раз заявляли, когда, например, отказывались сбивать российские ракеты в воздушном пространстве стран Альянса. Тогда они говорили, что ничего не делают по отношению к российским ракетам, чтобы не стать стороной в войне Украины и России.
Кроме того, ключевые страны НАТО отказываются закрывать небо над Украиной, даже прикрывать часть Украины. По словам лидеров стран НАТО, такие действия опять же могут втянуть Альянс в войну с Россией.
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