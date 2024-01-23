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У НАТО заканчивается время на подготовку к войне: Столтенберг объяснил, есть ли угроза со стороны России

Члены НАТО говорят о возможных военных угрозах России в будущем, в том числе и о начале войны против НАТО.

сегодня, 11:58
Автор:
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Slava Kot
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Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен обратился к партнерам по НАТО с призывом увеличить инвестиции в оборонную сферу, чтобы иметь более надежную защиту в случае нападения России. По его словам, НАТО имеет на подготовку к российской агрессии до трех лет.

У НАТО заканчивается время на подготовку к войне: Столтенберг объяснил, есть ли угроза со стороны России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Эйрик Кристоферсен отметил, что неизвестно, как будет выглядеть Россия в будущем, однако страны НАТО должны быть готовы к внешним угрозам.

"Сейчас есть окно, которое может длиться один, два, может быть, три года, в течение которых мы должны инвестировать еще больше в надежную оборону. Но у нас заканчивается время", — сказал норвежский генерал.

Кристоферсен подчеркнул, что Россия после вторжения в Украину увеличила производство оружия, а также сотрудничает с КНДР и Ираном для пополнения своих запасов. По словам норвежского генерала, "когда эта война закончится, никто не знает, каким будет следующий шаг Путина".

Разговоры о возможной атаке России на НАТО более активно начали появляться с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что в настоящее время для членов альянса военные угрозы отсутствуют.

"НАТО не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны России для кого-либо из союзников", — сказал Столтенберг.

Несмотря на это, генсек НАТО выразил поддержку Украине и добавил, что альянс заключил контракты на закупку артиллерийских снарядов на сумму 1,2 миллиарда долларов. По словам Столтенберга, "увеличение производства снарядов необходимо, если мы хотим, чтобы поддержка Украины продолжалась".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев заявил, что войны с США не избежать.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который заявил, что поражение Украины в войне против России приведет к расширению войны на другие страны. Таким образом, Дуда назвал единственную надежду на победу Украины в войне.



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