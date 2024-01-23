У НАТО заканчивается время на подготовку к войне: Столтенберг объяснил, есть ли угроза со стороны России

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен обратился к партнерам по НАТО с призывом увеличить инвестиции в оборонную сферу, чтобы иметь более надежную защиту в случае нападения России. По его словам, НАТО имеет на подготовку к российской агрессии до трех лет.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Эйрик Кристоферсен отметил, что неизвестно, как будет выглядеть Россия в будущем, однако страны НАТО должны быть готовы к внешним угрозам.

"Сейчас есть окно, которое может длиться один, два, может быть, три года, в течение которых мы должны инвестировать еще больше в надежную оборону. Но у нас заканчивается время", — сказал норвежский генерал.

Кристоферсен подчеркнул, что Россия после вторжения в Украину увеличила производство оружия, а также сотрудничает с КНДР и Ираном для пополнения своих запасов. По словам норвежского генерала, "когда эта война закончится, никто не знает, каким будет следующий шаг Путина".

Разговоры о возможной атаке России на НАТО более активно начали появляться с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что в настоящее время для членов альянса военные угрозы отсутствуют.

"НАТО не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны России для кого-либо из союзников", — сказал Столтенберг.

Несмотря на это, генсек НАТО выразил поддержку Украине и добавил, что альянс заключил контракты на закупку артиллерийских снарядов на сумму 1,2 миллиарда долларов. По словам Столтенберга, "увеличение производства снарядов необходимо, если мы хотим, чтобы поддержка Украины продолжалась".



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