У Рютте есть рецепт, как помешать Путину напасть на страны НАТО

Для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин не осмелился напасть ни на одну страну Североатлантического Альянса, необходимо максимально усилить Украину. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Кроме того, как указал Марк Рютте, для этого также необходимо, чтобы страны-члены НАТО увеличивали свои расходы на оборону.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильными, чтобы защитить себя, и Путин никогда не рискнет", — высказался Рютте.

