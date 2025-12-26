Рубрики
Кравцев Сергей
Для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин не осмелился напасть ни на одну страну Североатлантического Альянса, необходимо максимально усилить Украину. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Кроме того, как указал Марк Рютте, для этого также необходимо, чтобы страны-члены НАТО увеличивали свои расходы на оборону.
Читайте также на портале "Комментарии" — после полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия присоединилась к НАТО, существенно увеличила расходы на оборону и регулярно проводит масштабные военные учения, в частности, в сложных климатических условиях.
Финская пограничная служба в Лапландии усилила подготовку призывников на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Соответствующее видео опубликовало издание CNN. Пограничники интенсивно готовят новобранцев в самой северной части Европейского Союза, вблизи финско-российской границы. Учения проходят примерно в 40 км от границы с РФ. Также сообщается, что Россия наращивает военные базы по другую сторону границы.
Также издание "Комментарии" сообщало – систематическое нарушение путинским режимом норм международного права свидетельствует о необходимости предоставления Украине надежных и действенных гарантий безопасности, которые сделают невозможным возобновление российской агрессии в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)