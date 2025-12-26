Рютте має рецепт, як завадити Путіну напасти на країни НАТО

Рубрики
Для того, щоб російський диктатор Володимир Путін не наважився напасти на жодну країну Північноатлантичного Альянсу, необхідно максимально посилити Україну. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел
Крім того, як зазначив Марк Рютте, для цього також необхідно, щоб країни-члени НАТО збільшували свої витрати на оборону.
Читайте також на порталі "Коментарі" — після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія приєдналася до НАТО, суттєво збільшила витрати на оборону та регулярно проводить масштабні військові навчання, зокрема у складних кліматичних умовах.
Фінська прикордонна служба у Лапландії посилила підготовку призовників на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією. Відповідне відео опублікувало видання CNN. Прикордонники інтенсивно готують новобранців у північній частині Європейського Союзу, поблизу фінсько-російського кордону. Навчання проходять приблизно за 40 км від кордону з РФ. Також повідомляється, що Росія нарощує військові бази з іншого боку кордону.
Також видання "Коментарі" повідомляло – систематичне порушення путінським режимом норм міжнародного права свідчить про необхідність надання Україні надійних та дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять відновлення російської агресії в майбутньому. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)