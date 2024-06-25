У Зеленского рассказали, какого решения ждут от НАТО на саммите в Вашингтоне

Украина хочет, чтобы на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце было принято "сильное" решение, поскольку Киев пытается достичь своей стратегической цели – присоединения к военному альянсу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал заместитель главы Офиса президента Украины по вопросам внешней политики Игорь Жовква.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

Замглавы ОП пообщался с журналистами перед поездкой в Люксембург на встречу Европейского Союза, где официально начнутся переговоры о вступлении Украины, и сказал, что Киев хочет, чтобы саммит НАТО завершился конкретными результатами.

"Я думаю, что этот саммит заслуживает принятия сильного решения, в том числе по Украине. Потому что, я имею в виду, если у вас не будет сильных решений по Украине, саммит будет бесполезен", — заявил Игорь Жовква.

Он не уточнил, что, по его мнению, повлечет за собой такое решение.

Хотя глава НАТО Йенс Столтенберг и Вашингтон заявили, что не ожидают, что 32 члена альянса на саммите 9-11 июля пригласят Киев, Столтенберг заявил, что надеется показать, что Украина приближается к членству. Союзники обсуждают возможный текст заявления на саммите, который мог бы послать такой сигнал, например, заявление о том, что путь Украины в НАТО "необратим".

"Мы заслуживаем твердого решения. Любое решение НАТО принимается консенсусом. И мы все это знаем и понимаем, что, возможно, на этот раз консенсус будет сформирован снова в последний день перед саммитом", — отметил Жовква.

Он добавил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС стало "огромным стимулом" для украинцев на улицах и в окопах, поскольку самый крупный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны бушует, и конца ему не видно.

"Сейчас бесполезно спорить о том, сколько времени займут переговоры или что-то еще. Это очень важно. Путь к полноценному членству, которого заслуживает Украина... необратим", – подытожил Игорь Жовква.

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