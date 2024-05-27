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Угроза агрессии РФ подействовала: к какому решению созрели в НАТО

По информации The Telegraph, страны НАТО создадут в Европе "стену беспилотников"

сегодня, 09:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ряд стран НАТО, расположенных в Европе, договорились построить "стену из беспилотников" вдоль своих границ. Это необходимо для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Угроза агрессии РФ подействовала: к какому решению созрели в НАТО

НАТО. Фото: из открытых источников

Норвегия, Польша и Финляндия будут работать с тремя странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой.

"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников из Норвегии в Польшу", — сказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".

Следует заметить, что власти граничащих с Россией стран ЕС все чаще беспокоят вопросы безопасности их границ. В частности, Финляндия закрыла пункты пропуска на границе с Россией, а также усилила контроль над мигрантами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль якобы решил в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Соответствующий проект появился 21 мая на сайте российского правительства, а потом был удален. Но шума успел наделать. Финляндия напомнила о конвенции ООН по морскому праву, а также отметила, что внесение путаницы – это еще и гибридное влияние, которое так любит РФ. В литовском МИД заявили, что речь идет о сознательной провокации и эскалации со стороны России, на которую должен быть твердый ответ от НАТО и ЕС. Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призвал НАТО "проснуться" – и доказать способность адекватно реагировать на угрозы. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/26/nato-nations-plan-drone-wall-to-protect-from-russia/
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