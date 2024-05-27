Угроза агрессии РФ подействовала: к какому решению созрели в НАТО

Ряд стран НАТО, расположенных в Европе, договорились построить "стену из беспилотников" вдоль своих границ. Это необходимо для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

НАТО. Фото: из открытых источников

Норвегия, Польша и Финляндия будут работать с тремя странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой.

"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников из Норвегии в Польшу", — сказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".

Следует заметить, что власти граничащих с Россией стран ЕС все чаще беспокоят вопросы безопасности их границ. В частности, Финляндия закрыла пункты пропуска на границе с Россией, а также усилила контроль над мигрантами.

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