Украина будет в НАТО, или быстро вернется в РФ: шокирующее объяснение

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Ткачик Олеся
Западные аналитики предполагают, что Украина останется так называемой буферной зоной между Альянсом и РФ, которая будет сохранять безопасную территориальную дистанцию от прямых угроз для них. Впрочем, как считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый, такое видение ошибочно.
Украина НАТО
По его словам, прежде всего необходимо понимать, что именно буферные, серые зоны – это нестабильная ситуация, которая очень быстро может измениться. Свежий пример – Беларусь, территорию которой уже трудно считать буферной зоной для стран НАТО от российских угроз, отметил эксперт.
Кроме того, добавил Чалый, процессы интеграции в НАТО и ЕС могут быть и обратными. Свежий пример — Грузия, которая на наших глазах разворачивается очень быстро к РФ, несмотря на предыдущую войну и оккупацию части ее территории, добавил эксперт.
Также Чалый отмечает, что нарушение международного права и выход из многих соглашений, налагавших определенные ограничения на расположение вооруженных сил в Европе вместе с новыми технологиями сокращают дистанцию. При этом он снова привел пример — беспилотные летальные системы, уже имеющие, по сути, стратегическую дальность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные усомнились в действенности НАТО, мол, эта структура уже не воюет, а только думает, как договориться с противником, апеллируя к его совести.
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