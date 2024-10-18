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Украина будет в НАТО, или быстро вернется в РФ: шокирующее объяснение

Украина не будет буферной зоной между НАТО и Россией

18 октября 2024, 17:01 comments3986
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Ткачик Олеся

Западные аналитики предполагают, что Украина останется так называемой буферной зоной между Альянсом и РФ, которая будет сохранять безопасную территориальную дистанцию от прямых угроз для них. Впрочем, как считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый, такое видение ошибочно.

Украина будет в НАТО, или быстро вернется в РФ: шокирующее объяснение

Украина НАТО

По его словам, прежде всего необходимо понимать, что именно буферные, серые зоны – это нестабильная ситуация, которая очень быстро может измениться. Свежий пример – Беларусь, территорию которой уже трудно считать буферной зоной для стран НАТО от российских угроз, отметил эксперт.

Кроме того, добавил Чалый, процессы интеграции в НАТО и ЕС могут быть и обратными. Свежий пример — Грузия, которая на наших глазах разворачивается очень быстро к РФ, несмотря на предыдущую войну и оккупацию части ее территории, добавил эксперт.

Также Чалый отмечает, что нарушение международного права и выход из многих соглашений, налагавших определенные ограничения на расположение вооруженных сил в Европе вместе с новыми технологиями сокращают дистанцию. При этом он снова привел пример — беспилотные летальные системы, уже имеющие, по сути, стратегическую дальность.

"Поэтому, если смотреть на эти свежие примеры, то напрашивается прямой вывод о наиболее вероятном сценарии: Украина либо будет в НАТО в ближайшие годы, либо вернется в РФ, как бы это сейчас странно ни выглядело. Буферной зоной по многим объективным причинам Украина уже не будет. И никакие концепции нейтралитета здесь уже не помогут", – отметил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные усомнились в действенности НАТО, мол, эта структура уже не воюет, а только думает, как договориться с противником, апеллируя к его совести.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036exsbezP861XesVggsiLgpVFFZUgGcfNwYWacfm4APjtU3sY9PWo8pzaZ5cpLwSUl&id=100003056659575
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