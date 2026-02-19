logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Украина и НАТО запускают секретный канал: ВСУ могут существенно усилиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина и НАТО запускают секретный канал: ВСУ могут существенно усилиться

Новый инструмент закрытой связи станет прорывом в военной интеграции и может появиться уже в этом году

19 февраля 2026, 13:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина и НАТО готовятся создать систему тайного обмена информацией, позволяющую передавать критически важные данные в закрытом режиме. Об этом сообщил старший представитель Украины в Совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) Валерий Вишневский в интервью Укринформ.

Украина и НАТО запускают секретный канал: ВСУ могут существенно усилиться

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, создание такого механизма станет ключевым элементом сотрудничества между Украиной и Североатлантическим союзом. Пока полноценной системы обмена секретной информацией между сторонами не существует, однако тестовый проект планируют запустить уже в ближайшее время. Он позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу ВСУ оперативно обмениваться данными со структурами НАТО.

Ожидается, что первые элементы новой системы могут работать до конца 2026 года. Это откроет возможность мгновенного обмена разведывательной информацией, координации действий и повышения уровня взаимосовместимости между украинскими силами и союзниками.

В JATEC подчеркивают, что Украина проходит тот же путь интеграции, который ранее прошли новые члены Альянса, в частности Швеция и Финляндия. Речь идет об адаптации процедур, систем связи и стандартов безопасности к требованиям НАТО.

Совместный центр JATEC, открытый в 2025 году в польском городе Быдгощ, стал первым партнерским институтом такого уровня в структуре Североатлантического союза. Его создание уже играет немаловажную роль в координации оборонных реформ и анализе войны.

Запуск секретной системы обмена информацией может стать стратегическим шагом, который ускорит военную интеграцию Украины с НАТО и усилит ее оборонные возможности.

Читайте на портале "Комментарии" — перемирие становится реальным: военные США, Украины и России приблизились к ключевому соглашению.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости