Украина и НАТО запускают секретный канал: ВСУ могут существенно усилиться

Украина и НАТО готовятся создать систему тайного обмена информацией, позволяющую передавать критически важные данные в закрытом режиме. Об этом сообщил старший представитель Украины в Совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) Валерий Вишневский в интервью Укринформ.

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, создание такого механизма станет ключевым элементом сотрудничества между Украиной и Североатлантическим союзом. Пока полноценной системы обмена секретной информацией между сторонами не существует, однако тестовый проект планируют запустить уже в ближайшее время. Он позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу ВСУ оперативно обмениваться данными со структурами НАТО.

Ожидается, что первые элементы новой системы могут работать до конца 2026 года. Это откроет возможность мгновенного обмена разведывательной информацией, координации действий и повышения уровня взаимосовместимости между украинскими силами и союзниками.

В JATEC подчеркивают, что Украина проходит тот же путь интеграции, который ранее прошли новые члены Альянса, в частности Швеция и Финляндия. Речь идет об адаптации процедур, систем связи и стандартов безопасности к требованиям НАТО.

Совместный центр JATEC, открытый в 2025 году в польском городе Быдгощ, стал первым партнерским институтом такого уровня в структуре Североатлантического союза. Его создание уже играет немаловажную роль в координации оборонных реформ и анализе войны.

Запуск секретной системы обмена информацией может стать стратегическим шагом, который ускорит военную интеграцию Украины с НАТО и усилит ее оборонные возможности.

Читайте на портале "Комментарии" — перемирие становится реальным: военные США, Украины и России приблизились к ключевому соглашению.



