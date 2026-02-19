logo_ukra

НАТО Україна і НАТО запускають секретний канал: ЗСУ можуть суттєво посилитися
Україна і НАТО запускають секретний канал: ЗСУ можуть суттєво посилитися

Новий інструмент закритого зв’язку стане проривом у військовій інтеграції та може з’явитися вже цього року

19 лютого 2026, 13:33
Автор:
Кравцев Сергей

Україна та НАТО готуються створити систему таємного обміну інформацією, яка дозволить передавати критично важливі дані у закритому режимі. Про це повідомив старший представник України у Спільному центрі НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) Валерій Вишнівський в інтерв’ю Укрінформ.

Україна і НАТО запускають секретний канал: ЗСУ можуть суттєво посилитися

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, створення такого механізму стане ключовим елементом співпраці між Україною та Альянсом. Наразі повноцінної системи обміну секретною інформацією між сторонами не існує, однак тестовий проєкт планують запустити вже найближчим часом. Він дозволить Міністерству оборони України та Генеральний штаб ЗСУ оперативно обмінюватися даними зі структурами НАТО.

Очікується, що перші елементи нової системи можуть запрацювати до кінця 2026 року. Це відкриє можливість для миттєвого обміну розвідувальною інформацією, координації дій і підвищення рівня взаємосумісності між українськими силами та союзниками.

У JATEC підкреслюють, що Україна проходить той самий шлях інтеграції, який раніше подолали нові члени Альянсу, зокрема Швеція та Фінляндія. Йдеться про адаптацію процедур, систем зв’язку та стандартів безпеки до вимог НАТО.

Спільний центр JATEC, відкритий у 2025 році в польському місті Бидгощ, став першим партнерським інститутом такого рівня у структурі Альянсу. Його створення вже відіграє важливу роль у координації оборонних реформ і аналізі війни.

Запуск секретної системи обміну інформацією може стати стратегічним кроком, який значно прискорить військову інтеграцію України з НАТО та посилить її оборонні можливості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перемир'я стає реальним: військові США, України та Росії наблизилися до ключової угоди.




