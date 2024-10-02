Украина может получить очередной «будапештский меморандум»: о чем идет речь

Член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч пояснил, что может произойти, если Украина решит обменять территории на членство в НАТО, как пишет The Economist.

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"Что это значит на практике? Украина заключает с РФ какое-то временное мирное соглашение о прекращении огня. Одновременно Украина получает приглашение в НАТО и подписывает протокол вступления (Accession Protocol), в котором Украина де-факто признана в пределах контролируемых ею территорий. После этого начинается процесс ратификации присоединения Украины всеми странами НАТО", – говорит Паныч.

При этом, по его словам, следует понимать, какой будет естественная реакция кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Совершенно очевидно: пока идет ратификация – а она может длиться годами – найти любой повод для локального нарушения договоренности о прекращении огня и отвоевать у Украины еще хоть клочок территории, на которую, согласно уже подписанному протоколу вступления, распространяются "гарантии НАТО" , – говорит эксперт.

Тем самым Запад, по его словам, предстает перед тем же выбором, которого он все это время изо всех сил избегал: как только Украина завершает процесс присоединения к НАТО, и НАТО получает формальный билет на войну с Россией.

"Первый вопрос: кто-то верит, что при таких условиях ратификация протокола вступления Украины в НАТО когда-нибудь будет завершена? Второй вопрос: кто верит, что западные политики и аналитики не предусмотрели такой сценарий? Третий и последний вопрос: чем отличается нынешнее предложение "членство в НАТО в обмен на территории" от Будапештского меморандума?" – спрашивает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине могут предложить членство в НАТО в обмен на территории.



