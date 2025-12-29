Украина впервые присоединилась к отработке статьи 5 НАТО: что это значит

Украинские специалисты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) впервые приняли участие в отработке механизмов коллективной обороны Альянса в рамках учений Loyal Dolos 2025. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Как отмечается, представители JATEC были привлечены к финальной фазе учений НАТО, посвященной оценке боевых возможностей одного из подразделений Альянса. В сценарии Loyal Dolos 2025 были учтены практические уроки, полученные в ходе полномасштабной войны России против Украины, что позволило адаптировать подготовку военных к действиям в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя.

В Генштабе подчеркнули, что участие украинских экспертов в таких учениях имеет стратегическое значение для государства. Впервые Украина была напрямую вовлечена в тренировку механизмов, предусмотренных статьей 5 Североатлантического договора, которая лежит в основе системы коллективной безопасности НАТО.

Ожидается, что вклад украинской стороны способствовал укреплению позиций Украины в глазах Североатлантического совета как одного из наиболее опытных участников региональной системы безопасности. Кроме того, в Альянсе получили более глубокое понимание важности тесного взаимодействия с Силами безопасности и обороны Украины, заявил старший национальный представитель Украины в JATEC, полковник Валерий Вишневский.

По данным Генштаба, в учениях были задействованы около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов, которые работали на различных локациях по всей Европе. Управление мероприятием осуществлялось из Совместного центра подготовки объединенных сил в Быдгоще (Польша), что обеспечило высокий уровень реалистичности и комплексный подход.

Loyal Dolos 2025 стали ключевым элементом программы подготовки НАТО в этом году и были сосредоточены на сухопутных операциях с одновременной интеграцией других доменов, что соответствует стратегии Альянса по формированию более гибких и взаимосвязанных сил.

