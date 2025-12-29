logo_ukra

Україна вперше приєдналася до відпрацювання статті 5 НАТО: що це означає
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна вперше приєдналася до відпрацювання статті 5 НАТО: що це означає

Українські експерти вперше були безпосередньо залучені до навчань НАТО такого високого типу

29 грудня 2025, 07:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські фахівці Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) вперше взяли участь у відпрацюванні механізмів колективної оборони Альянсу в рамках навчань Loyal Dolos 2025. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Україна вперше приєдналася до відпрацювання статті 5 НАТО: що це означає

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається, представників JATEC було залучено до фінальної фази навчань НАТО, присвяченої оцінці бойових можливостей одного з підрозділів Альянсу. У сценарії Loyal Dolos 2025 були враховані практичні уроки, отримані в ході повномасштабної війни Росії проти України, що дозволило адаптувати підготовку військових до дій в умовах мінливої обстановки на полі бою.

У Генштабі наголосили, що участь українських експертів у таких навчаннях має стратегічне значення для держави. Вперше Україна була безпосередньо залучена до тренування механізмів, передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору, яка є основою системи колективної безпеки НАТО.

Очікується, що внесок української сторони сприяв зміцненню позицій України в очах Північноатлантичної ради як одного з найдосвідченіших учасників регіональної безпеки. Крім того, в Альянсі набули більш глибокого розуміння важливості тісної взаємодії з Силами безпеки та оборони України, заявив старший національний представник України у JATEC, полковник Валерій Вишневський.

За даними Генштабу, у навчаннях було задіяно близько 1500 військовослужбовців та цивільних фахівців, які працювали на різних локаціях по всій Європі. Управління заходом здійснювалося із Спільного центру підготовки об'єднаних сил у Бидгощі (Польща), що забезпечило високий рівень реалістичності та комплексний підхід.

Loyal Dolos 2025 стали ключовим елементом програми підготовки НАТО цього року і були зосереджені на сухопутних операціях з одночасною інтеграцією інших доменів, що відповідає стратегії Альянсу щодо формування більш гнучких та взаємопов'язаних сил.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Про це Буданов розповів в інтерв'ю "Суспільному".




Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1223873993259010&id=100069092624537&mibextid=wwXIfr&rdid=D5ZT4MKT6Ar3tmUs#
