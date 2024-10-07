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Украине о членстве в НАТО можно только мечтать: кто пообещал блокировать вступление Киева в Альянс

Словакия не согласится ратифицировать членство Украины в Альянсе

сегодня, 06:52
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил категорически против полноценного присоединения Украины к НАТО. Глава правительства отметил, что ни одна страна не сможет стать полноправным членом блока, если не получит согласие на это абсолютно всех стран-членов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Pravda".

Украине о членстве в НАТО можно только мечтать: кто пообещал блокировать вступление Киева в Альянс

НАТО. Фото: из открытых источников

"Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как глава партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", — сказал Фицо.

Кроме того, Роберт Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны, которую Словакия хочет избежать.

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Также издание "Комментарии" сообщало – время от времени возникают разговоры о перспективах членства Украины в НАТО. Вот и сейчас уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Financial Times" заявил, что вполне реальным может быть сценарий, при котором Украина становится членом Североатлантического Альянса, но не все ее территории деоккупированы. Что стоит за этим заявлением? Зачем его делать, если, как известно, внутри блока нет даже единой позиции по присоединению Украины в Альянсу? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – в ходе очередной встречи контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которая состоится при участии президента США Джо Байдена, будут обсуждаться шаги по приближению Украины к членству в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на комментарии западного дипломата.




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Источник: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/726305-fico-vojnu-na-ukrajine-si-zela-zapad-a-pokracuje-len-preto-ze-chce-polozit-rusov-na-kolena/
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