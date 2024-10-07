Украине предлагают «немецкий вариант» присоединения к НАТО: что он предполагает

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Ткачик Олеся
Украина движется к НАТО, и этот путь необратим. Однако обсуждается возможный сценарий, по которому к Альянсу может присоединиться только часть находящейся под контролем украинского правительства территории, сообщил в эфире Freedom эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.
Украина НАТО
Попов отметил, что идея вступления Украины в НАТО после завершения войны желательна, но пока не конкретизируется. На данный момент отмечается, что путь Украины в НАТО остается неизменным.
По его словам, в последнее время в американских СМИ снова активно обсуждается так называемый "немецкий вариант", когда членом НАТО может стать только часть Украины, которая сейчас контролируется правительством. В качестве примера приводят Западную Германию, присоединившуюся к НАТО в 1955 году, получив гарантии безопасности, а после воссоединения всей страны весь ее территориальный состав стал частью Альянса. Хотя этот сценарий является одним из вариантов, Попов считает, что это не единственный и, возможно, не рассматриваемый основной подход.
Также эксперт предположил, что на 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины могут прозвучать конкретные сроки вступления Украины в НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США решили сдать интересы Украины.
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