Украине предлагают «немецкий вариант» присоединения к НАТО: что он предполагает

Украина движется к НАТО, и этот путь необратим. Однако обсуждается возможный сценарий, по которому к Альянсу может присоединиться только часть находящейся под контролем украинского правительства территории, сообщил в эфире Freedom эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

Украина НАТО

Попов отметил, что идея вступления Украины в НАТО после завершения войны желательна, но пока не конкретизируется. На данный момент отмечается, что путь Украины в НАТО остается неизменным.

"Это положительная формулировка, но она не определяет ни условий, ни терминов", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в последнее время в американских СМИ снова активно обсуждается так называемый "немецкий вариант", когда членом НАТО может стать только часть Украины, которая сейчас контролируется правительством. В качестве примера приводят Западную Германию, присоединившуюся к НАТО в 1955 году, получив гарантии безопасности, а после воссоединения всей страны весь ее территориальный состав стал частью Альянса. Хотя этот сценарий является одним из вариантов, Попов считает, что это не единственный и, возможно, не рассматриваемый основной подход.

Также эксперт предположил, что на 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины могут прозвучать конкретные сроки вступления Украины в НАТО.

"На самом деле, технические условия Украина фактически выполнила. Мы выполняем адаптированную ежегодную национальную программу сотрудничества, мы выполняем все индикаторы совместимости и управления вооруженными силами, даже калибров боеприпасов. Призывы к реформам политической системы они звучат также и в наших меморандумах с Европейским Союзом, и Украина тоже периодически движется достаточно активно в этом направлении. Поэтому условия, скорее всего, политические — это диалог между НАТО и Россией", — считает Попов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США решили сдать интересы Украины.



