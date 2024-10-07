logo

BTC/USD

63335.42

ETH/USD

2445.59

LTC/USD

65.51

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Украине предлагают «немецкий вариант» присоединения к НАТО: что он предполагает
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине предлагают «немецкий вариант» присоединения к НАТО: что он предполагает

Украине предлагают вступать в НАТО по частям

сегодня, 15:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украина движется к НАТО, и этот путь необратим. Однако обсуждается возможный сценарий, по которому к Альянсу может присоединиться только часть находящейся под контролем украинского правительства территории, сообщил в эфире Freedom эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

Украине предлагают «немецкий вариант» присоединения к НАТО: что он предполагает

Украина НАТО

Попов отметил, что идея вступления Украины в НАТО после завершения войны желательна, но пока не конкретизируется. На данный момент отмечается, что путь Украины в НАТО остается неизменным.

"Это положительная формулировка, но она не определяет ни условий, ни терминов", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в последнее время в американских СМИ снова активно обсуждается так называемый "немецкий вариант", когда членом НАТО может стать только часть Украины, которая сейчас контролируется правительством. В качестве примера приводят Западную Германию, присоединившуюся к НАТО в 1955 году, получив гарантии безопасности, а после воссоединения всей страны весь ее территориальный состав стал частью Альянса. Хотя этот сценарий является одним из вариантов, Попов считает, что это не единственный и, возможно, не рассматриваемый основной подход.

Также эксперт предположил, что на 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины могут прозвучать конкретные сроки вступления Украины в НАТО.

"На самом деле, технические условия Украина фактически выполнила. Мы выполняем адаптированную ежегодную национальную программу сотрудничества, мы выполняем все индикаторы совместимости и управления вооруженными силами, даже калибров боеприпасов. Призывы к реформам политической системы они звучат также и в наших меморандумах с Европейским Союзом, и Украина тоже периодически движется достаточно активно в этом направлении. Поэтому условия, скорее всего, политические — это диалог между НАТО и Россией", — считает Попов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США решили сдать интересы Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/aktyvno-obgovoryuyetsya-nimetskyj-variant-vstupu-ukrayiny-do-nato-podrobytsi-vid-popova/
Теги:

Новости

Все новости