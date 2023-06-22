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Уоллес не будет генсеком НАТО: в чем причина

По информации СМИ, Уоллес не будет претендовать на пост генсека НАТО из-за позиции Байдена

22 июня 2023, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считался одним из самых вероятных претендентов на пост нового генсека НАТО. Якобы в СМИ говорилось, что по его кандидатуре нашил согласие премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден, но вот появилось заявление самого Уоллеса о том, что он вышел из борьбы за пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".

Уоллес не будет генсеком НАТО: в чем причина

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

Телеканал приводит слова Уоллеса из интервью журналу The Economist, в котором он прокомментировал возможность возглавить НАТО.


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"Этого не произойдет. Возможно, они хотят премьер-министра", – заявил Уоллес.

По информации телеканала, британский министр обороны понял, что его надежды возглавить НАТО были обнулены на прошлой неделе, когда кандидатуру Уоллеса не поддержал президент США Джо Байден.

"Байден просто не захотел поддержать Великобританию", – заявил источник в оборонном ведомстве.

Как рассказали дипломатические источники телеканала, в НАТО рассчитывали найти кандидата, который был главой государства или правительства – желательно, чтобы это была женщина. К тому же, по утверждениям некоторых источников в дипломатических кругах. Ряд стран НАТО не готовы поддерживать представителя Великобритании из-за того, что Британия покинула ЕС.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг сделал новое заявление о решениях, которые примет НАТО касательно Украины.




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Источник: https://news.sky.com/
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