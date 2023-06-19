Столтенберг сделал новое заявление о решениях, которые примет НАТО касательно Украины

Решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек Альянса отметил, что Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На саммите члены Альянса обсудят стремление Украины к членству. Союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

"Решение, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", — добавил он.

По словам Столтенберга, в настоящее время мир сталкивается с самой сложной средой безопасности за поколение из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

"Украина имеет право освободить свою землю. И сейчас идет контрнаступление. Чем больше земли смогут освободить украинцы, тем сильнее будет их сторона за столом переговоров", — подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что все хотят, чтобы эта война закончилась. В то же время справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией.

НАТО не является стороной конфликта, но поддерживает право Украины на самооборону, закрепленное в Уставе ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — с приближением саммита НАТО в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля, всё больше актуализируется тема евроатлантической интеграции не только Швеции, но и Украины. Не исключено, что на этой встрече может быть приято решение о гарантиях безопасности Украины до вступления в НАТО, а также о том, что наша страна может стать членом Альянса без ПДЧ. Ну, а у российской верхушки по этому поводу – традиционная истерика и поток новых абсурдных заявлений, глашатаем которых в последние годы стал заместитель председателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Что, скорее всего, произойдет на саммите, почему это важно не только для Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



