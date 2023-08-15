Уступить территории: в НАТО предположили, как Украина может вступить в Альянс

Украина может стать членом НАТО, если отдаст России часть своей территории. Такое заявление сделал глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, пишет норвежская газета VG.

Вступление Украины в НАТО (фото из открытых источников)

"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и вместо этого получила членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры. Россия ведет огромную военную борьбу, и кажется нереальной," что они могут захватить новые территории. Сейчас, скорее, вопрос в том, что Украине удастся вернуть", — заявил Йенсен.

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Также он заявил, что стоит подумать об этом, какой будет ситуация в Украине после окончания войны. Йенсен заверил, что вопрос о уступках по территориям он не поднимает.

"Я не говорю, что так должно произойти. Но это может быть возможным решением", — добавил он и уточнил, что сегодня "появились серьезные сдвиги" в вопросе вступления Украины в НАТО.

"Все заинтересованы, чтобы война больше не повторилась", — подытожил Йенсен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин прокомментировал готовность России воевать с НАТО . Россия не стремится к войне с НАТО, но готова к ней. Такое заявление сделал Путин сегодня на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка". Кроме того, глава РФ повторил уже привычные российские инфоштампы о том, что РФ не против укрепления идентичности Украины, но не на основе "неонацизма". При этом остановить войну в Украине не может, поскольку позиции армии РФ атакуют ВСУ. Но украинская армия, по словам Путина, терпит потери. А Польша ждет захвата западноукраинских земель.