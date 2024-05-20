В Эстонии объяснили, что имели в виду, когда призвали отправить войска НАТО в Украину

Страны НАТО не должны бояться, что отправка войск в Украину для обучения солдат ВСУ может втянуть альянс в войну с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет "Financial Times".

НАТО. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ссылаясь на заявление премьер-министра Эстонии, что "есть страны, которые уже готовят солдат на земле", и они делали это на свой страх и риск.

Премьер убеждена, что, если оккупанты будут атаковать учебный персонал, это не приведет к автоматическому срабатыванию статьи 5 НАТО о взаимной обороне.

"Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто прислал своих людей, скажут: "Это пятая статья. Давайте... бомбить Россию". Это не так. Это не автоматически. Поэтому эти страхи необоснованны. Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... вы знаете, что в стране война, и вы идете в зону риска. Поэтому вы рискуете", — пояснила Каллас.

Как отмечается, Украине в ближайшие месяцы нужно набрать и обучить сотни тысяч военных. Было бы эффективнее сделать это на территории нашей страны и не транспортировать солдат и оружие в Польшу или Германию и обратно.

Европейские лидеры начали менять свою позицию ввиду того, что российские войска превосходят Силы обороны в вооружении и численности и Украине трудно сохранить свои оборонительные линии.

Генерал Си-Кью Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, предположил, что европейцы "со временем добьются того, чтобы отправить больше войск в Украину".

"Российская пропаганда направлена на войну с НАТО, поэтому им не нужны оправдания. Что бы мы ни делали на нашей стороне... Если они хотят атаковать, они нападут", — подчеркнула Каллас.

Как известно, Эстония является одним из самых решительных сторонников Украины и крупнейшим военным донором Киева, если измерить долю валового внутреннего продукта. Премьер страны отметила, что украинские союзники не имеют общей цели. Одни, как Эстония, хотят победы для ВСУ, однако другие фокусируются на том, чтобы Украина не проиграла.

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