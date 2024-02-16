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В Госдепе ответили, получит ли Украина приглашение на вступление в НАТО на саммите в этом году

Украина может рассчитывать на оказание помощи для защиты, а не приглашения в Альянс

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Госдепе США сообщили, что рассмотрение вступления Украины в НАТО на саммите в этом году не ожидается, вероятно, оно состоится "после войны". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Суспільному" сделал представитель Госдепа США Даниэл Сайзек. 

В Госдепе ответили, получит ли Украина приглашение на вступление в НАТО на саммите в этом году

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны", – отметил представитель Госдепа.

Дипломат отметил, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75 лет и в последнее время ощутимо, что "Альянс укрепляется". В частности, на это влияет расширение — вступление Финляндии в апреле 2023 года и финальные шаги к вступлению Швеции.

"Это означает, что на самом деле НАТО (Ред. – стал) больше и сильнее за 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", – сказал Сайзек.

Он отмечает, что в мире все больше становится конфликтов, поэтому и вызовов тоже — больше. Однако можно заметить, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в конце концов, решение альянса остается единодушным по поводу вступления Украины.

Даниэл Сайзек напомнил, что во время прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе абсолютно все члены Альянса повторили, что "Украине есть место в НАТО".

Представитель Госдепа США сказал, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената, чтобы проводить реформы в Украине. Сейчас главным приоритетом является оказать помощь для защиты от российской агрессии.

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Источник: https://suspilne.media/685660-cogo-roku-ne-ocikuetsa-zaprosenna-ukraini-v-nato-sajzek/?utm_source=copylink&utm_medium=ps
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