Трамп снова поставил ультиматум союзникам по НАТО

Бывший президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах Дональд Трамп отметил свою позицию, что Вашингтон не будет защищать ни одну страну-союзника по НАТО, которая не тратит на оборону по меньшей мере 2 процента своего валового внутреннего продукта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На митинге в Южной Каролине в среду, вспоминая о встречах с лидерами стран Альянса, Дональд Трамп повторил свои слова, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не платят свою "справедливую долю", но не зашел так далеко, чтобы сказать, что "поощрял" бы РФ напасть на них.

"Один из руководителей страны-члена НАТО поднялся и сказал: значит ли это, что если мы не платим счета, то вы не собираетесь нас защищать? Я ответил: "Точно так". Я не собираюсь вас защищать", — сказал Дональд Трамп.

Отметим, выступая на митинге в Южной Каролине Дональд Трамп также назвал "комплиментом" заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что для России вроде бы лучше, чтобы на выборах в Америке победил Джо Байден.

Читайте также на портале "Комментарии" – бывший президент США и вероятный кандидат на эту же должность от Республиканской партии на выборах-2024 Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами в адрес НАТО. По его словам, Штаты вкладывают в общую безопасность (здесь упомянул даже Украину) гораздо больше, чем блок в целом. Действующий глава Белого дома Джо Байден жестко критикует Трампа, который заявил, что будет поощрять Россию вторгаться в страны НАТО, которые, по его мнению, недостаточно вкладываются в безопасность. О чем говорят заявления Трампа – и к чему могут привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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