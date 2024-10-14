В каком случае Путин может изменить свой расчет относительно Украины: Столтенберг назвал условие

Ключевая задача партнеров Киева состоит в том, чтобы своей непрекращающейся поддержкой украинского народа заставит российского диктатора Владимира Путина понять, что он не может достичь своих целей на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Spiegel" сделал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Экс-генсек подчеркнул, только Украина должна решать, соглашаться на переговоры с РФ или нет.

"Только Украина может решить, когда настал момент для серьезных переговоров или даже мирных переговоров и какие для этого предпосылки. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но окончание войны не обязательно принесет мир, потому что российская оккупация — это не мир", — считает Йенс Столтенберг.

Задача, по его словам, состоит в том, чтобы прекратить войну, чтобы Украина могла выжить как суверенное и независимое государство.

По мнению бывшего генсека НАТО, Владимир Путин должен видеть, что Запад, как и раньше готов продолжать помогать Украине.

"Чтобы достичь этого (изменить мнение Путина – ред.), мы должны оказывать большую поддержку Украине. У меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Мы не сможем изменить Путина. Но я думаю, что мы можем изменить его расчет, если продолжим поддерживать Украину", — констатировал Столтенберг.

Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг рассказал то, что не мог сказать, когда был генсеком: с чем НАТО подставил Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина в НАТО с оккупированными территориями: Столтенберг сделал обнадеживающее заявление.



