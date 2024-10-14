В каком случае Путин может изменить свой расчет относительно Украины: Столтенберг назвал условие

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Кравцев Сергей
Ключевая задача партнеров Киева состоит в том, чтобы своей непрекращающейся поддержкой украинского народа заставит российского диктатора Владимира Путина понять, что он не может достичь своих целей на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Spiegel" сделал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Экс-генсек подчеркнул, только Украина должна решать, соглашаться на переговоры с РФ или нет.
Задача, по его словам, состоит в том, чтобы прекратить войну, чтобы Украина могла выжить как суверенное и независимое государство.
По мнению бывшего генсека НАТО, Владимир Путин должен видеть, что Запад, как и раньше готов продолжать помогать Украине.
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