В каком случае Украина откажется от членства в НАТО: Сибига дал ответ

Украина не меняет своей приоритетной цели и по-прежнему считает вступление в НАТО единственной надежной гарантией безопасности для себя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ЕП" сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Министр заверил, что позиция Киева относительно стремления вступить в НАТО является твердой, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции и за членство Украины в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", – отметил Андрей Сибига.

Он добавил, что Украина уже проходила "альтернативные варианты". Все прекрасно знают, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО – это неизменный приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства, подчеркнул Сибига.

Он поделился деталями разговора с иностранным коллегой, который в далеком 2008 году присутствовал на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству. По его словам, Путин тогда прямо угрожал европейским лидерам, что оккупирует Украину, если такое решение примут.

Андрей Сибига считает, что Альянс тогда проявил слабость и историческую близорукость. Дальше история все расставила на свои места – российские войска оккупировали Грузию, затем был оккупирован и аннексирован Крым. И вот сейчас идет самая настоящая полномасштабная война.

По мнению украинского топ-дипломата, другие инструменты, в частности двусторонние соглашения по безопасности с партнерами, являются составляющей подготовки Украины к членству в НАТО и инструментом ее усиления, но не могут заменить членство.

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