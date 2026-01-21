В Кремле триумф: Трамп начал реализовывать мечту всей жизни Путина

Российский диктатор Владимир Путин почти два десятилетия стремится ослабить Североатлантический альянс. Теперь Москва с нескрываемым удовольствием наблюдает за внутренними противоречиями в НАТО на фоне намерений президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отверг заявления Трампа о возможном захвате острова Россией, заверив, что таких планов у Кремля нет. В то же время, он фактически одобрил идею американского президента, сравнив ее с аннексией Крыма в 2014 году — первым масштабным территориальным захватом России в Украине.

Как отмечает WSJ, подобная риторика лишь усугубляет опасения европейских лидеров. Они опасаются, что действия США по Гренландии могут подорвать основы международного права и ободрить Кремль к дальнейшим агрессивным шагам в Украине и Восточной Европе.

"Это чрезвычайная ситуация, разделяющая Северную Америку и Европу", — заявил бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман, добавив, что в России "могут считать, будто Рождество еще не закончилось".

В то же время, эксперты признают: радость Кремля может затмить перспектива усиления военного присутствия США в Арктике в случае контроля над Гренландией. Однако в краткосрочной перспективе самая борьба за остров создает нестабильность внутри Альянса — именно этого Москва добивается годами.

В Кремле не скрывают надежд, что напряженность между Вашингтоном и Брюсселем может стать началом более глубокой перестройки западной системы безопасности. В то же время, большинство западных лидеров считают сценарий распада НАТО маловероятным и пытаются сохранить единство Альянса, сдержать эскалацию и убедить Трампа отказаться от рискованных инициатив.

