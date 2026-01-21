У Кремлі тріумф: Трамп почав реалізовувати мрію всього життя Путіна

Російський диктатор Володимир Путін майже два десятиліття прагне послабити Північноатлантичний альянс. Тепер Москва з неприхованим задоволенням спостерігає за внутрішніми суперечностями в НАТО на тлі намірів президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією. Про це пише The Wall Street Journal.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше відкинув заяви Трампа про можливе захоплення острова Росією, запевнивши, що таких планів у Кремля немає. Водночас він фактично схвалив ідею американського президента, порівнявши її з анексією Криму у 2014 році — першим масштабним територіальним захопленням Росії в Україні.

Як зазначає WSJ, подібна риторика лише посилює побоювання європейських лідерів. Вони остерігаються, що дії США щодо Гренландії можуть підірвати основи міжнародного права та підбадьорити Кремль до подальших агресивних кроків в Україні й Східній Європі.

"Це надзвичайна ситуація, яка розділяє Північну Америку і Європу", — заявив колишній військовий аташе Великої Британії в Москві та Києві Джон Форман, додавши, що в Росії "можуть вважати, ніби Різдво ще не закінчилося".

Водночас експерти визнають: радість Кремля може затьмарити перспектива посилення військової присутності США в Арктиці у разі контролю над Гренландією. Проте в короткостроковій перспективі сама боротьба за острів створює нестабільність усередині Альянсу — саме цього Москва домагається роками.

У Кремлі не приховують надій, що напруженість між Вашингтоном і Брюсселем може стати початком глибшої перебудови західної системи безпеки. Водночас більшість західних лідерів вважають сценарій розпаду НАТО малоймовірним і намагаються зберегти єдність Альянсу, стримати ескалацію та переконати Трампа відмовитися від ризикованих ініціатив.

