В Кремле уже кусают локти: как новый генсек НАТО выбесил Россию

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил свой первый зарубежный визит на новой должности, прибыв в Киев, сообщает официальный сайт НАТО.

Марк Рютте

В ходе визита Рютте провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которых состоялась совместная пресс-конференция. Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины – ключевой приоритет в его работе. По его словам, приезд в Украину в начале мандата был важен для того, чтобы продемонстрировать миру, что НАТО продолжает решительно поддерживать Украину.

"Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украину, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить , что Украина возобладает", – сказал Рютте.

Рютте отметил, что одной из его главных задач в должности генсека будет усиление этой поддержки, чтобы Украина могла достичь победы в войне. Он также подчеркнул, что безопасность Украины важна для безопасности стран-членов НАТО, ведь украинская борьба за свободу отражает принципы и ценности Альянса.

Поддержка Украины от союзников уже беспрецедентна, напомнил Рютте, отметив, что 99% помощи в сфере безопасности поступает именно от стран НАТО.

В свою очередь, Зеленский во время встречи подтвердил, что для Украины приоритетом в отношениях с НАТО остается получение приглашения к вступлению в Альянс. Хотя достижение этой цели сложно, Зеленский выразил уверенность, что эта задача реальна, и Украина продолжит работать над этим.

При этом, как подчеркнул в Фейсбуке политический обозреватель Ростислав Демчук, с точки зрения дипломатического этикета жест со стороны нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте просто шикарный и очень выразительный.

Первый свой зарубежный визит Марк Рютте совершил не в Вашингтон, как это было обычно, а в столицу Украины Киев, где новый генсек альянса встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это очень яркий и выразительный знак политической и практической поддержки Украины Североатлантическим союзом НАТО. В Кремле уже все локти кусают от злобы", – отметил Демчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле не ожидают изменения в позиции НАТО после смены генсека.



