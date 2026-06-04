В Латвии назвали дату атаки России на страны Балтии: у Путина открылось "окно возможностей"

Россия может попытаться совершить военную провокацию или ограниченную атаку против одной из стран Балтии до конца 2028 года. Такую оценку озвучил командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс в интервью Financial Times, предупредив рост рисков на восточном фланге НАТО.

Генерал Каспарс Пуданс. Фото из открытых источников

Каспарс Пуданс заявил, что ключевым фактором потенциальной угрозы является "окно возможностей", которое может возникнуть из-за дисбаланса между темпами перевооружения России и стран Европы. Особое внимание латвийский генерал обратил на развитие беспилотных технологий, где Москва делает ставку не на качество, а на массовость производства.

"Их преимущество заключается в масштабировании. Они способны быстро пополнять запасы и использовать большое количество дронов", — отметил Пуданс.

Вместе с тем генерал признал, что в настоящее время у России нет достаточных сил для масштабного наступления на страны НАТО, поскольку значительная часть ее военного ресурса задействована в войне против Украины. Однако ситуация может измениться при завершении или замораживании активной фазы боевых действий.

Пуданс также предупредил, что Россия может использовать медленные темпы оборонного перевооружения Европы. По его оценкам, большинство оборонных программ стран НАТО полностью заработают только после 2029 года, что создает потенциальный временной разрыв в готовности к угрозам.

"Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года", — сказал Пуданс и добавил, что "если вы — Путин, то может быть несколько причин попробовать что-то сделать раньше. Во-первых, Трамп останется в должности всего еще два года, и неизвестно, будет ли его преемник столь же конструктивным. Второе – это то, что все европейские страны наращивают расходы на оборону, так что может быть целесообразно действовать до того".

Пуданс подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной, и страны Балтии исходят из предположения, что российская агрессия теоретически возможна "уже сегодня".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерша иностранных дел Латвии Байба Браже объяснила, когда переговоры с Путиным могут закончить войну в Украине.