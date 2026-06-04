У Латвії назвали дату атаки Росії на країни Балтії: у Путіна відкрилося "вікно можливостей"

Росія може спробувати здійснити військову провокацію або обмежену атаку проти однієї з країн Балтії до кінця 2028 року. Таку оцінку озвучив командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс в інтерв’ю Financial Times, попередивши про зростання ризиків на східному фланзі НАТО.

Генерал Каспарс Пуданс. Фото з відкритих джерел

Каспарс Пуданс заявив, що ключовим фактором потенційної загрози є "вікно можливостей", яке може виникнути через дисбаланс між темпами переозброєння Росії та країн Європи. Особливу увагу латвійський генерал звернув на розвиток безпілотних технологій, де Москва робить ставку не на якість, а на масовість виробництва.

"Їхня перевага полягає у масштабуванні. Вони здатні швидко поповнювати запаси та використовувати велику кількість дронів", — зазначив Пуданс.

Разом з тим, генерал визнав, що наразі Росія не має достатніх сил для масштабного наступу на країни НАТО, оскільки значна частина її військового ресурсу задіяна у війні проти України. Однак ситуація може змінитися у разі завершення або заморожування активної фази бойових дій.

Пуданс також попередив, що Росія може скористатися повільними темпами оборонного переозброєння Європи. За його оцінками більшість оборонних програм країн НАТО повністю запрацюють лише після 2029 року, що створює потенційний часовий розрив у готовності до загроз.

"Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року", – сказав Пуданс та додав, що "якщо ви – Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще два роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того".

Пуданс наголосив, що нинішня безпекова ситуація в регіоні залишається напруженою, і країни Балтії виходять із припущення, що російська агресія теоретично можлива "вже сьогодні".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пояснила, коли переговори з Путіним можуть закінчити війну в Україні.