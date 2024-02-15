В Латвии объяснили, как НАТО следует говорить с Россией

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что НАТО должно говорить с Россией с позиции силы. Спрудс указывает, что НАТО должно также агрессивно отвечать на действия России.



Министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Фото из открытых источников

В ходе встречи с министрами обороны стран НАТО Андрис Спрудс объяснил, как альянс должен реагировать на действия России, в том числе и из-за войны в Украине.

"Мы должны действовать и коммуникировать с позиции силы. Россия – это государство-агрессор. Из этого нужно исходить, понимая, что это может быть надолго", – сказал Спрудс.

По словам латвийского министра обороны, НАТО не должна сдерживать агрессивная риторика Кремля и заявления России о возможных угрозах. Андрис Спрудс утверждает, что сдерживание России будет лучше, если жестко отвечать на действия РФ. Чиновник призвал усилить границы стран, имеющих общую границу с Россией и Беларусью.

Также глава Минобороны Латвии высказался о вступлении Украины в НАТО.

"Мы согласовали в Вильнюсе, что Украина будет двигаться в сторону членства. И в Вашингтон мы можем предпринять немало практических шагов", — сказал Андрис Спрудс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о большой победе Украины. Именно таким образом глава НАТО отреагировал на уничтожение украинскими силами российского десантного корабля в Черном море близ Алупки.

Также "Комментарии" писали об американском историке Тимоти Снайдере, который рассказал, как Украина могла уже победить Россию в войне. По словам профессора истории США "ленивые" в помощи Украины и если бы могли выделять из своего бюджета столько средств, сколько это делает Эстония в пересчете на ВВП страны, Украина бы уже могла победить Россию.