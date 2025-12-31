В Литве назвали вероятный срок нападения РФ на страны НАТО

Обновленная стратегия национальной безопасности Литвы впервые четко определяет экзистенциальную угрозу государству и прямо указывает на вероятность того, что Россия может начать войну против НАТО.

Литва обновила стратегию национальной безопасности. Фото: из открытых источников

При этом называют дату – до конца 2030-х годов, сообщает литовское информагентство LRT.

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину четыре года назад лишь подтвердило оценки, заложенные в предыдущей стратегии безопасности, принятой за два месяца до начала войны.

"Вторжение лишь подчеркнуло то, что уже было определено. Стратегию можно было пересмотреть в то время", — отметил Алекса.

По его словам, ситуация с безопасностью для Литвы существенно ухудшилась. Основными опорами обороны остаются вооруженные силы, устойчивость общества и поддержка союзников. Обновленный документ также отмечает необходимость системной подготовки государства и населения к действиям в случае войны.

Бывшие и действующие парламентарии отмечают, что предыдущая стратегия сохраняет актуальность, поскольку базировалась на принципе всеобъемлющей обороны, в частности, развития территориальной обороны и усиления Литовского стрелкового союза.

В то же время, новая редакция более четко фиксирует экзистенциальную угрозу, указывая на постоянную готовность России применять военную силу и восстанавливать боевой потенциал даже во время войны в Украине.

"Заглядывая вперед к 2030 году, вероятность военного конфликта потенциально возрастет", – подчеркнул Алекс.

Член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне бывший министр обороны Лауринас Кащюнас отметил, что некоторые западные эксперты считают, что Россия может быть готова к новой агрессии даже раньше, ведь уже сейчас накапливает военную технику.

По его словам, стратегия делает акцент на вооруженной обороне, формировании полноценной военной дивизии, укреплении национальной устойчивости и роли союзнического сдерживания, в частности, присутствия войск США в регионе.

Обновленный стратегический документ предусматривает также создание военной дивизии, развитие системы национальной устойчивости и увеличение оборонных расходов до 5–6% валового внутреннего продукта.

Как сообщал портал "Комментарии", в Литве ускорили масштабные работы по укреплению государственной границы — часть мостов готовится к возможному подрыву в случае военной угрозы.

Жители приграничных районов обратили внимание на активные ремонтные работы вблизи границы с Беларусью. Как выяснилось, речь идет не об обычном обновлении инфраструктуры. Литовские вооруженные силы подтвердили, что эти меры являются частью реализации оборонных решений, согласованных еще в июле прошлого года.